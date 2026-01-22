Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Cảnh báo bão mặt trời liên tục tấn công: Hôm nay 22.1, Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Cao An Biên
Cao An Biên
22/01/2026 06:45 GMT+7

Bão mặt trời liên tục tấn công trái đất những ngày qua, đôi khi đạt tới cấp 4 (nghiêm trọng). Tình hình hôm nay 22.1 thế nào, liệu Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Cảnh báo về bão mặt trời mới nhất từ EarthSky.com, các hoạt động từ cứ tiếp diễn không ngừng những ngày qua. Hiện tượng cực quang tiếp tục xuất hiện ở các vĩ độ cao khi trái đất vẫn chịu ảnh hưởng của luồng gió mặt trời mạnh và dữ dội còn sót lại sau vụ phóng khối lượng nhật hoa (CME) ngày 18.1.

Cảnh báo bão mặt trời liên tục tấn công: Hôm nay 22.1 Việt Nam bị ảnh hưởng? - Ảnh 1.

Bão mặt trời liên tục tấn công trái đất những ngày qua

ẢNH: NASA

Điều kiện địa từ vẫn ở mức cao, đôi khi đạt đến cấp 4 (nghiêm trọng) khi các từ trường mạnh và plasma tốc độ cao tràn vào không gian gần trái đất, tiếp thêm năng lượng cho tầng khí quyển phía trên và khiến những người quan sát cực quang "bận rộn" ở Anchorage, Reykjavik và Bắc Scandinavia.

Trong khi đó, mặt trời vẫn cho thấy sự bất ổn với những vụ bùng phát mạnh nhất trong giai đoạn này là vụ bùng phát M3.4 từ vết đen AR4349 gần rìa phía đông nam, gây ra hiện tượng mất sóng radio R1 (nhỏ) trên khu vực nam Ấn Độ Dương. Bức xạ proton cũng duy trì ở mức cao, một dấu hiệu còn sót lại từ vụ phóng khối vật chất nhật quyển (CME) trước đó.

Dự báo bão mặt trời hôm nay 22.1 thế nào?

Theo chuyên gia, dù tình hình bão mặt trời dịu bớt vào ngày 21.1 khi ảnh hưởng của CME giảm dần, tuy nhiên vẫn xuất hiện thêm các đợt bão từ vào đầu ngày. Ngày 21.1, trái đất vẫn trải qua một cơn bão địa từ (G4). Khi nào nó sẽ kết thúc?

Dự kiến hoạt động bùng phát ở mức độ vừa phải sẽ tiếp tục, với khả năng xảy ra các vụ bùng phát loại M chủ yếu từ vết đen AR4342 và AR4345. Vẫn còn một chút khả năng xảy ra vụ bùng phát loại X khác.

Dự báo bão mặt trời ngày 22.1 hôm nay, hoạt động sẽ dần dịu xuống mức không ổn định khi ảnh hưởng của lỗ vành nhật hoa vẫn còn và các tác động còn lại của CME mờ dần. Các khoảng thời gian bão ngắn vẫn có thể xảy ra, tùy thuộc vào việc từ trường của CME duy trì hướng thuận lợi về phía nam trong bao lâu.

Những bão từ nhỏ có thể ít ảnh hưởng tới Việt Nam vì theo nguyên tắc các nơi càng gần cực thì ảnh hưởng càng lớn. Trong khi đó Việt Nam ở gần xích đạo, cường độ ảnh hưởng giảm nhiều.

Cảnh báo bão mặt trời liên tục tấn công: Hôm nay 22.1 Việt Nam bị ảnh hưởng? - Ảnh 2.

Bão mặt trời ảnh hưởng ít nhiều đến hệ thống viễn thông, định vị GPS, thông tin liên lạc viễn thông, truyền hình vệ tinh

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Tuy nhiên, với bão từ lớn mức độ G4 vừa xảy ra, được xem là mạnh nhất trong 20 năm có thể ảnh hưởng đến toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Chúng ta có thể bị ảnh hưởng ít nhiều đến hệ thống viễn thông, định vị GPS, thông tin liên lạc viễn thông, truyền hình vệ tinh.

Bão từ lớn cũng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những ai mang thiết bị hỗ trợ sức khỏe có mạch điện, như máy trợ tim. Những người mang máy trợ tim cần hạn chế ra đường khi xảy ra hiện tượng này.

Dưới đây là các thang bão địa từ:

1. Thang bão địa từ G1 (Nhỏ): Hiệu ứng vệ tinh và năng lượng quy mô nhỏ; có thể tạo ra cực quang gần các vùng cực.

2. G2 (Trung bình): Có thể xảy ra báo động điện áp; có thể tạo ra cực quang ở vĩ độ trung bình.

3. G3 (Mạnh): Có thể gây ra các vấn đề về GPS và radio HF (tần số cao); có thể dẫn đến hiện tượng cực quang lan rộng ở xa các cực.

4. G4 (Nghiêm trọng): Có thể làm lưới điện không ổn định; có thể xuất hiện cực quang ở vĩ độ thấp.

5. G5 (Cực kỳ nghiêm trọng): Mất điện trên diện rộng và mất khả năng định hướng; có thể xuất hiện cực quang ở xa các cực.

