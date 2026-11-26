Tin nhắn giả mạo xuất hiện chung luồng với tin nhắn thật

Một trong những thủ đoạn đáng chú ý được cơ quan công an cảnh báo gần đây là tình trạng tin nhắn giả mạo ngân hàng xuất hiện ngay trong cuộc hội thoại SMS vốn chứa các thông báo giao dịch chính thức. Trường hợp được ghi nhận tại xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa cho thấy một khách hàng sử dụng thẻ tín dụng VIB nhận được tin nhắn thông báo có 12.500 điểm thưởng sắp hết hạn, kèm đường dẫn yêu cầu truy cập để nhận quà. Đáng chú ý, tin nhắn giả mạo này lại xuất hiện ngay trong luồng hội thoại SMS trước đó của ngân hàng, nơi khách hàng từng nhận các thông báo giao dịch thật.

Cần cảnh giác với những cuộc gọi, tin nhắn tri ân, trúng thưởng, hoàn tiền cuối năm ẢNH: QUANG THUẦN TẠO BẰNG AI

Dù chưa xảy ra hậu quả mất tiền hay bị đánh cắp dữ liệu, vụ việc cho thấy nguy cơ rất đáng lo ngại: kẻ gian có thể lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng đối với tên người gửi quen thuộc để dẫn dụ họ truy cập website giả mạo. Tại đây, nạn nhân có thể bị yêu cầu cung cấp thông tin thẻ, mật khẩu ngân hàng điện tử và mã OTP, từ đó đối mặt nguy cơ bị chiếm quyền truy cập tài khoản hoặc phát sinh giao dịch trái phép.

Ngân hàng Vietcombank cũng phát cảnh báo về tình trạng đối tượng gửi tin nhắn SMS giả mạo ngân hàng, thông báo điểm thưởng sắp hết hạn và yêu cầu khách hàng truy cập website để đổi quà. Một địa chỉ giả mạo được ngân hàng nêu tên là

vcb-rewards.com. Người dùng bị yêu cầu cung cấp số điện thoại, tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn và mã CVV với lý do xác minh thông tin để nhận điểm thưởng. Tương tự, BIDV cảnh báo về các tin nhắn SMS Brandname giả mạo, thông báo đổi điểm thưởng thẻ tín dụng và đính kèm đường dẫn đến website không chính thức. Ngân hàng khuyến cáo khách hàng thận trọng với những tin nhắn yêu cầu truy cập đường link để cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ hoặc dữ liệu bảo mật ngân hàng điện tử. Điểm chung của các kịch bản này là đánh vào tâm lý muốn tận dụng quyền lợi, sợ mất điểm thưởng hoặc bỏ lỡ chương trình khuyến mãi để thúc giục người dùng thao tác nhanh. Khi có được thông tin thẻ và dữ liệu xác thực, các đối tượng có thể tìm cách thực hiện giao dịch gian lận, chiếm đoạt tài sản.

Không chỉ nhắm vào khách hàng ngân hàng, các đối tượng lừa đảo còn khai thác nhu cầu kiếm thêm thu nhập thông qua những lời mời tuyển cộng tác viên trực tuyến trên Facebook, Zalo và các nền tảng mạng xã hội. Công việc thường được giới thiệu khá đơn giản như thả tim video, theo dõi tài khoản, đánh giá sản phẩm, đặt đơn hàng hoặc thực hiện nhiệm vụ quảng cáo. Người tham gia được hứa hẹn làm việc tại nhà, không cần kinh nghiệm nhưng vẫn nhận được khoản hoa hồng hấp dẫn.

Ban đầu, để tạo lòng tin, các đối tượng thường trả một khoản tiền nhỏ sau khi người tham gia hoàn thành nhiệm vụ. Khi nạn nhân đã tin tưởng, những kẻ lừa đảo bắt đầu hướng dẫn thực hiện những nhiệm vụ có giá trị cao hơn, yêu cầu ứng tiền hoặc nạp tiền trước. Khi số tiền chuyển vào ngày càng lớn, các đối tượng đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc hoàn tiền như chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhập sai mã giao dịch, tài khoản chưa được nâng cấp hoặc phải nộp thêm phí mới được rút tiền. Cuối cùng, nạn nhân có thể mất toàn bộ số tiền đã chuyển.

Cẩn thận sập bẫy

Ông Ngô Minh Hiếu, Giám đốc dự án Chống Lừa Đảo (chongluadao.vn), khuyến cáo, khoản hoa hồng ban đầu là công cụ tạo lòng tin, giúp các đối tượng từng bước dụ người tham gia chuyển số tiền lớn hơn. Vì vậy, việc nhận được tiền ở những nhiệm vụ đầu tiên không đồng nghĩa với việc công việc đó hợp pháp. Và càng gần tết, các cuộc gọi và tin nhắn quảng cáo về thưởng cuối năm, trợ cấp, phúc lợi hoặc chương trình tri ân người lao động càng gia tăng. Các đối tượng lợi dụng tâm lý mong nhận thưởng, quà tết hoặc tiền hỗ trợ để yêu cầu người dân truy cập đường link, điền biểu mẫu và cập nhật thông tin cá nhân. Một số trường hợp còn bị yêu cầu cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Những thông báo này thường được trình bày giống chương trình phúc lợi thực tế của doanh nghiệp hoặc cơ quan, tổ chức, khiến người nhận khó nhận biết nếu không kiểm tra kỹ.

Cần cảnh giác với những cuộc gọi, tin nhắn tri ân, trúng thưởng, hoàn tiền cuối năm ẢNH: QUANG THUẦN TẠO BẰNG AI

Lý giải nguyên nhân vì sao tin nhắn giả mạo lại có thể chèn vào tin nhắn hoặc đoạn hội thoại trước đó của ngân hàng, ông Ngô Minh Hiếu cho biết điện thoại thông minh có cơ chế gom các tin nhắn cùng tên người gửi vào một cuộc hội thoại. Kẻ gian lợi dụng đặc điểm này để gửi thông báo giả về điểm thưởng sắp hết hạn, nhận quà hoặc hoàn tiền, sau đó dẫn dụ người dùng truy cập website giả mạo nhằm đánh cắp thông tin thẻ, mật khẩu và mã OTP.

Theo ông Hiếu, người dân cần đặc biệt cảnh giác trong dịp cuối năm với những lời mời nhận quà tết, mua vé giá rẻ hoặc tham gia làm nhiệm vụ nhận hoa hồng, nhất là khi đối tượng liên tục thúc giục nhấn vào đường link hoặc yêu cầu chuyển tiền trước. Để tránh sập bẫy, người dùng nên chủ động mở ứng dụng ngân hàng chính thức hoặc gọi đến tổng đài được ngân hàng công bố để xác minh, thay vì làm theo hướng dẫn trong tin nhắn.

Cơ quan công an cảnh báo, một trong những phương thức có thể được sử dụng là thiết bị giả lập trạm thu phát sóng di động BTS. Về nguyên lý, trạm BTS giả có thể phát sóng trong một khu vực nhất định và tìm cách khiến điện thoại của người dùng kết nối với thiết bị này. Từ đó, các đối tượng có thể lợi dụng hạ tầng giả lập để phát tán tin nhắn mạo danh thương hiệu. Về mặt kỹ thuật, SMS Brandname là hình thức tin nhắn hiển thị tên thương hiệu thay vì số điện thoại thông thường. Tên hiển thị này không tự nó bảo đảm rằng nội dung tin nhắn thực sự được gửi từ ngân hàng. Các đối tượng có thể lợi dụng những lỗ hổng trong hệ thống viễn thông hoặc phương thức gửi tin nhắn để phát tán nội dung mạo danh thương hiệu.

Do điện thoại có cơ chế phân loại tin nhắn dựa trên tên người gửi, tin nhắn giả sử dụng cùng tên hiển thị với thương hiệu ngân hàng có thể xuất hiện chung trong cuộc hội thoại với những thông báo thật trước đó. Điều này khiến người dùng dễ nhầm tưởng thông báo mới cũng đến từ ngân hàng. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng dẫn dụ khách hàng truy cập website giả mạo có giao diện gần giống trang chính thức. Tại đây, nạn nhân có thể bị yêu cầu nhập số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV, mật khẩu ngân hàng điện tử hoặc mã OTP với lý do xác minh danh tính, nhận thưởng hay hoàn tất thủ tục đổi điểm.

Khi thu thập được những dữ liệu này, kẻ gian có thể tìm cách thực hiện giao dịch trái phép, thanh toán bằng thẻ hoặc chiếm quyền truy cập tài khoản. Một số đường link khác còn dẫn đến việc tải ứng dụng giả mạo chứa mã độc, nhằm theo dõi hoạt động hoặc tìm cách kiểm soát thiết bị của nạn nhân.