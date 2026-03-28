Cảnh báo dịch vụ làm sổ đỏ sai quy định

N HIỀU HỒ SƠ ĐẤT BỊ TỪ CHỐI DO SAI PHẠM

Lợi dụng nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của người dân, thời gian gần đây, tại xã Vĩnh Thạnh xuất hiện một nhóm người lạ mặt chèo kéo, nhận làm sổ đỏ trái quy định với chi phí cao. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một thửa đất do UBND xã quản lý nhưng bị lấn chiếm, sử dụng và đề nghị cấp sổ đỏ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo UBND xã Vĩnh Thạnh, địa phương đã tiếp nhận nhiều hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ của các hộ dân đang sinh sống trên địa bàn. Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ địa chính và đối chiếu thực địa, cơ quan chức năng xác định phần lớn diện tích đất đều thuộc quỹ đất do UBND xã quản lý hoặc có nguồn gốc lấn chiếm trái phép nên không đủ điều kiện cấp sổ. Cụ thể, hộ bà D.T.C (thôn Định Bình) đang sử dụng hơn 6.400 m² đất. Dù cho rằng diện tích này được khai hoang từ năm 1993, bà C. không cung cấp được giấy tờ chứng minh. Hồ sơ địa chính xác định toàn bộ diện tích trên do UBND xã quản lý.

Tương tự, hộ bà L.T.B (thôn Định Tân) đang quản lý 5.200 m² đất nhận chuyển nhượng từ năm 2013. Tuy nhiên, việc mua bán không đúng trình tự pháp lý nên không đủ điều kiện cấp sổ. Diện tích này hiện cũng do UBND xã quản lý. Đáng chú ý, có một số trường hợp đề nghị cấp sổ đỏ nhưng qua xác minh đây là diện tích do xã quản lý; việc tự ý xây dựng nhà ở, chuồng trại trên đất này được xác định là hành vi chiếm đất trái phép.

UBND xã Vĩnh Thạnh xác định các thửa đất này đều do xã quản lý, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ ẢNH: ĐỨC NHẬT

C ẢNH GIÁC VỚI LỜI MỜI CHÀO "LÀM SỔ ĐỎ NHANH"

Từ cuối năm 2025, một nhóm người lạ đã đến các thôn của xã Vĩnh Thạnh để mời chào "làm sổ đỏ nhanh" với giá hàng trăm triệu đồng/hồ sơ. Các đối tượng yêu cầu người dân đặt cọc từ 30 - 50 triệu đồng. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, đã có 5 trường hợp tin tưởng và nộp tiền cho nhóm này. Đáng nói, các hộ dân này đang sử dụng đất thuộc quản lý của UBND xã, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ theo quy định hiện hành.

Ông Lê Minh Thông, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh, cho biết sau khi bị từ chối cấp sổ đỏ, một số hộ dân bị nhóm người lạ tác động làm đơn khiếu nại lên cấp trên nhằm gây áp lực cho chính quyền địa phương. "Khi xã mời các hộ dân đến làm việc, đối thoại thì họ liên tục vắng mặt. Chúng tôi đã đề nghị cơ quan công an phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc", ông Thông nói.

Để tránh nguy cơ thiệt hại tiền bạc, tài sản, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh khuyến cáo người dân tỉnh táo trước lời mời chào từ những đối tượng lạ; tuyệt đối không tin lời hứa "làm sổ đỏ nhanh" ngoài trụ sở cơ quan nhà nước hoặc không đúng trình tự pháp luật.

Ông Thông cũng nhấn mạnh người dân không giao tiền, đặt cọc hay nộp hồ sơ cho bất kỳ cá nhân, nhóm người nào không phải là cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ. Khi có nhu cầu thực hiện thủ tục đất đai, người dân cần liên hệ trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công và Ban Tiếp công dân của xã để được hướng dẫn đúng quy định, tránh rơi vào bẫy lừa đảo của các đối tượng xấu.