Cảnh báo đợt không khí lạnh cực mạnh, mưa tuyết, băng giá vào cuối tuần

Sáng nay 16.2, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đã ký văn bản gửi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai cảnh báo về đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng sắp tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ đêm 18 và rạng sáng 19 đến ngày 21.2, khối không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Đặc biệt, không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa, mưa rào và giông ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ.

Do tác động của không khí lạnh và mưa trên diện rộng, các tỉnh Bắc bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng. Dự báo các tỉnh đồng bằng Bắc bộ nhiệt độ từ 8 - 10 độ C, các tỉnh vùng núi và trung du nhiệt độ từ 4 - 6 độ C, khu vực vùng núi cao 0 độ C. Đặc biệt, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng núi cao các tỉnh Bắc bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.





Dự báo từ ngày 21 - 23.2, không khí lạnh tiếp tục gây mưa, mưa rào ở các tỉnh Trung và Nam Trung bộ; phía Bắc Trung bộ trời rét; phía Nam Trung bộ trời lạnh.

Cũng trong ngày hôm nay 16.2, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi các tỉnh Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ đề nghị theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại.

Các địa phương chủ động hướng dẫn người dân phòng chống rét, đặc biệt quan tâm đến người già, trẻ nhỏ, học sinh; khuyến cáo không dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Ở khu vực vùng núi, các địa phương căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học khi trời rét hại.