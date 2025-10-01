Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cảnh báo huyết áp cao gây nên những bệnh gan phổ biến
Video Sức khỏe

Cảnh báo huyết áp cao gây nên những bệnh gan phổ biến

Trang Châu
Trang Châu
01/10/2025 15:52 GMT+7

Bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chức năng chuyển hóa (gọi tắt là MASLD) được coi là bệnh gan mạn tính ảnh hưởng đến hơn một phần ba dân số thế giới.

Bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chức năng chuyển hóa xảy ra khi chất béo tích tụ quá mức trong gan, thường đi kèm với các vấn đề chuyển hóa như béo phì, tiểu đường và huyết áp cao. Theo nghiên cứu từ Đại học Nam California (USC), được công bố trên tạp chí Clinical Gastroenterology and Hepatology, ba yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến tử vong ở bệnh nhân MASLD là: 

  • Huyết áp cao, tăng nguy cơ tử vong lên đến 40%. 
  • Tiền tiểu đường/Tiểu đường loại 2, tăng nguy cơ tử vong khoảng 25%. 
  • Cholesterol HDL thấp, tăng nguy cơ tử vong khoảng 15%.
Cảnh báo huyết áp cao gây nên những bệnh gan phổ biến - Ảnh 1.

Quản lý huyết áp một cách nghiêm ngặt nên được ưu tiên hàng đầu trong phác đồ điều trị các bệnh gan

