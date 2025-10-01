Cảnh báo huyết áp cao gây nên những bệnh gan phổ biến

Bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chức năng chuyển hóa xảy ra khi chất béo tích tụ quá mức trong gan, thường đi kèm với các vấn đề chuyển hóa như béo phì, tiểu đường và huyết áp cao. Theo nghiên cứu từ Đại học Nam California (USC), được công bố trên tạp chí Clinical Gastroenterology and Hepatology, ba yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến tử vong ở bệnh nhân MASLD là:

Huyết áp cao, tăng nguy cơ tử vong lên đến 40%.

Tiền tiểu đường/Tiểu đường loại 2, tăng nguy cơ tử vong khoảng 25%.

Cholesterol HDL thấp, tăng nguy cơ tử vong khoảng 15%.