Tuy nhiên, đằng sau hiệu quả ức chế cơn thèm ăn là những rủi ro về sức khỏe nếu người dùng lơ là chế độ dinh dưỡng. Theo ghi nhận từ Health Shots, việc thiếu hụt các vi chất thiết yếu có thể gây ra những hệ lụy lâu dài cho cơ thể. Về nguyên lý, chất đồng vận thụ thể GLP-1 trong thuốc giảm cân hoạt động bằng cách mô phỏng một loại hormone tự nhiên trong ruột, giúp kích thích giải phóng insulin và điều chỉnh lượng đường huyết. Điểm mấu chốt khiến loại thuốc này trở thành phương pháp giảm cân chính là khả năng làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày. Khi thức ăn lưu lại lâu hơn, não bộ liên tục nhận tín hiệu no, từ đó cắt đứt các cơn đói và giúp người bệnh dễ dàng tuân thủ chế độ ăn kiêng.

Cảnh báo lạm dụng thuốc giảm cân gây hại cho sức khỏe