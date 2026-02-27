Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cảnh báo mưa lớn, giông mạnh ở miền Trung, Nam bộ

Phan Hậu
Phan Hậu
27/02/2026 07:23 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo về mưa lớn, giông mạnh ở Nam bộ, cao nguyên miền Trung, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết hôm nay 27.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mưa lớn, mưa rào, giông mạnh sẽ xảy ra ở khu vực Nam bộ, cao nguyên Trung bộ, tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Cảnh báo mưa lớn, giông mạnh ở miền Trung, Nam bộ- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết mưa lớn xảy ra nhiều nơi ở Nam bộ, cao nguyên Trung bộ

ẢNH: TN

Trong đêm 26.2 và rạng sáng nay 27.2, các khu vực Nam bộ, phía nam cao nguyên Trung bộ, Khánh Hòa và phía đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26.2 đến 3 giờ ngày 27.2 có nơi trên 50 mm như các trạm: Cái Cùng (Cà Mau) là 63 mm, Hưng Phú (Cà Mau) là 58 mm, Rạch Giá (An Giang) là 53 mm...

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 27.2, khu vực cao nguyên Trung bộ, Nam bộ, Khánh Hòa và phía đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ ở những khu vực nói trên có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22 độ C, cao nhất từ 26 - 28 độ C.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại TP.HCM thấp nhất từ 23 - 25 độ C, cao nhất 27 - 29 độ C.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ ở Nam bộ hôm nay thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Dự báo thời tiết miền Bắc hôm nay, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa và chiều giảm mây chiều nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

