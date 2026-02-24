Dự báo thời tiết 24.2: Miền Bắc mưa phùn nồm ẩm, Nam bộ nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 24.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ tiếp tục mưa nhỏ, mưa phùn, trời nồm ẩm. Trong đó, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Dự báo thời tiết hôm nay 24.2, miền Bắc tiếp tục có mưa phùn, trời nồm ẩm ẢNH: NGỌC THẮNG

Dự báo từ đêm nay 24.2, Bắc bộ sẽ có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Khu vực Tây Bắc bộ hôm nay nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực Đông Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa phùn, mưa nhỏ; đêm có mưa, mưa rào, trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C, cao nhất từ 24 - 26 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, ban đêm một số nơi có mưa vừa, mưa to. Dự báo nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C.

Dự báo thời tiết TP.HCM và Nam bộ hôm nay, trời nắng, một số nơi có nắng nóng; chiều tối có mưa rào, giông vài nơi.

Nhiệt độ tại Nam bộ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C, một số nơi nắng nóng trên 34 độ C. Nhiệt độ TP.HCM hôm nay thấp nhất 24 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 34 độ C.

Từ ngày 25.2 đến ngày 5.3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Dự báo thời tiết ngày 25 - 26.2, Bắc bộ có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Sau đó khoảng từ ngày 1 - 3.3, Bắc bộ tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, trời lạnh về đêm và sáng.

Thời tiết miền Trung ngày nắng, có mưa vài nơi, đêm 24 - 25.2, từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào rải rác.

Dự báo thời tiết Nam bộ từ ngày 25.2 đến 5.3 tiếp tục có nắng nóng ở một số nơi; riêng khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ ngày 26 - 27.2 có mưa rào rải rác và có nơi có giông.