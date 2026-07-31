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Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm chéo khi trữ đồ ăn trong tủ lạnh
Video Sức khỏe

Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm chéo khi trữ đồ ăn trong tủ lạnh

Trang Châu - Bùi Oanh
Theo bài viết trên Independent, nếu không được sử dụng và vệ sinh đúng cách, tủ lạnh hoàn toàn có thể biến thành một nơi lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của cả gia đình.

Sai lầm phổ biến nhất của các gia đình là thói quen chất quá đầy đồ ăn trong tủ lạnh. Việc nhồi nhét quá mức sẽ làm bế tắc các cửa thông gió, ngăn cản luồng khí lạnh lưu thông đồng đều đến các ngóc ngách. Các chuyên gia khuyến cáo rằng "Hãy cố gắng giữ tủ lạnh của bạn đầy khoảng 75% để đảm bảo không khí lạnh lưu thông đúng cách". Để làm được điều này, bạn nên phân loại và để các thực phẩm như khoai tây, cà chua, mật ong... ở nhiệt độ phòng tiêu chuẩn (dao động từ 15 - 25 độ C) thay vì cho hết vào tủ lạnh.

Khi nhiệt độ không đạt mức lý tưởng, vi khuẩn, đặc biệt là các chủng nguy hiểm như Listeria hay Salmonella, sẽ có cơ hội sinh sôi nhanh chóng trên bề mặt thực phẩm, làm tăng nguy cơ ngộ độc thức ăn. Trong đó, Listeria là chủng vi khuẩn đặc biệt nguy hiểm bởi nó đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai và người lớn tuổi. Chúng thường được tìm thấy trong pho mát mềm, cá hun khói (bao gồm sushi), thịt nguội, trái cây đóng gói sẵn, rau đông lạnh và bánh mì làm sẵn.

Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm chéo khi trữ đồ ăn trong tủ lạnh - Ảnh 1.

Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm chéo khi trữ đồ ăn trong tủ lạnh

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