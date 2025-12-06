Cảnh báo nguy hiểm đằng sau những 'cuộc gọi nháy máy 1 giây'

Công an tỉnh Phú Thọ mới đây phát đi cảnh báo về những "cuộc gọi nháy máy 1 giây". Đây là thủ đoạn lợi dụng tâm lý tò mò và thiếu cảnh giác của người dân, hòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập thông tin cá nhân.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác trước những "cuộc gọi nháy máy 1 giây" ẢNH: TUYẾN PHAN

Phiền phức, hoang mang vì "cuộc gọi nháy máy 1 giây"

Anh Tuyền (33 tuổi, trú tại Hà Nội) mở lịch sử cuộc gọi trên chiếc điện thoại của mình, danh sách hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ từ các đầu số 0288.xxx, 0246.xxx, 0248.xxx… Có đợt "cao điểm", ngày nào anh cũng nhận được cuộc gọi kiểu như vậy.

Người đàn ông cho hay, các cuộc gọi thường đổ chuông 1 - 2 giây rồi ngắt, khiến anh không kịp bắt máy. Việc này diễn ra nhiều, vào nhiều khung giờ khác nhau, gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống.

Tần suất các cuộc gọi dày đặc, mỗi lần gọi lại thấy một số khác nhau, cũng là điều khiến người đàn ông khá lo ngại. Vì không thể bắt máy, anh không biết mục đích đằng sau những cuộc gọi là gì.

Cùng nỗi phiền phức như anh Tuyền, chị Tân (45 tuổi, trú tại Hà Nội) cho biết, nhiều lần nhận được "cuộc gọi nháy máy 1 giây". Có những cuộc chị nhấc máy nghe, nhưng đầu dây bên kia không thấy nói gì, hỏi nhiều lần vẫn không có ai hồi âm, nên đành tự ngắt.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, các cuộc gọi nêu trên có dấu hiệu của thủ đoạn lừa đảo. Các đối tượng dùng số lạ, thường có đầu số quốc tế (022, 024, 059…), đổi số liên tục, không thể truy hồi, khiến người dân khó phát hiện và báo chặn kịp thời.

Có thể nhận diện 3 mục đích từ các cuộc gọi này. Một là kiểm tra số điện thoại được nhá máy còn hoạt động hay không, nhằm bổ sung vào danh sách lừa đảo, quảng cáo, hoặc tấn công giả danh sau này.

Hai là sau các cuộc gọi, đối tượng có thể gửi tin nhắn chứa link giả mạo ngân hàng, công an, nhà mạng nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân.

Ba là cuộc gọi dịch vụ tính phí cao, khiến người dân tò mò gọi lại để trừ cước phí hoặc thu thập dữ liệu.

Những việc cần làm để không rơi vào bẫy cuộc gọi lừa đảo ẢNH: CACC

Cần làm gì để không bị lừa đảo?

Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, những người dễ bị thủ đoạn lừa đảo nhắm đến là người cao tuổi hoặc người ít sử dụng công nghệ, dễ tin tưởng và tò mò gọi lại số lạ.

Ngoài ra còn có học sinh, sinh viên - thường xuyên dùng điện thoại nhưng lại ít kinh nghiệm nhận diện thủ đoạn lừa đảo; người kinh doanh, bán hàng online - hay nhận cuộc gọi từ khách hàng lạ nên dễ bị nhầm lẫn.

Hoặc những người chia sẻ số điện thoại công khai trên mạng xã hội, dễ bị thu thập thông tin và đưa vào danh sách mục tiêu.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng, Giám đốc dự án Chống lừa đảo, cho biết hình thức lừa đảo trực tuyến thông qua cuộc gọi rác không ngừng tăng mạnh.

Các đối tượng xấu không chỉ thực hiện các cuộc gọi nhá máy, tin nhắn mời chào, quảng cáo giả mà còn sử dụng hình thức giả danh cơ quan nhà nước, ngân hàng, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Hậu quả từ những chiêu trò trên không chỉ gây mất tiền bạc mà còn làm giảm lòng tin của người dùng vào các cuộc gọi hay thông báo từ số lạ. Người dân cần hết sức cảnh giác.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo rằng, khi nhận được "cuộc gọi nháy máy 1 giây", người dân tuyệt đối không gọi lại các số lạ, đặc biệt là đầu số quốc tế hoặc số không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, không truy cập đường link, không cài ứng dụng, không cung cấp mã OTP hoặc thông tin tài khoản qua điện thoại.

Người dân nên cài đặt và kích hoạt tính năng chặn cuộc gọi quốc tế, nếu không có nhu cầu liên lạc nước ngoài.

Khi phát hiện số điện thoại nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc tổng đài hỗ trợ chống lừa đảo để xử lý kịp thời.