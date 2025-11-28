Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chào ngày mới

Cảnh báo sớm thiên tai

Mai Hà
Mai Hà
28/11/2025 03:43 GMT+7

Từ miền núi phía bắc cho đến Nam Trung bộ, lũ chồng lũ, mưa vượt đỉnh lịch sử hàng chục năm. Thiên tai ngày càng cực đoan, dữ dội, bất thường và khó lường hơn bao giờ hết. Mất mát từ rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk) với 25 người chết, nhiều người mắc kẹt do lũ và thủy điện xả lũ kỷ lục, cho thấy những khoảng trống trong ứng phó thiên tai tại cấp cơ sở.

Trong ứng phó thiên tai, khâu quan trọng đầu tiên chính là giám sát, dự báo và cảnh báo sớm. Đặc biệt, cảnh báo phải trực quan, dễ hiểu và đến được với từng hộ dân trong vùng có nguy cơ để chủ động ứng phó. Nói như nguyên Bộ trưởng Bộ NN-MT Cao Đức Phát, dự báo mưa 300 mm, 500 mm hay 700 mm phải làm rõ sẽ gây ngập đến đâu; để ngay cả trong tình huống mất điện, mất sóng, cán bộ cơ sở vẫn có thể dựa vào thông tin đầu vào để hướng dẫn người dân.

Cạnh đó, khâu quan trọng không kém là quản trị và vận hành hệ thống hồ đập, nhất là các hồ thủy điện. Ai cũng khẳng định mình đúng trong câu chuyện xả lũ vừa qua, song thiệt hại nặng nề của người dân vùng hạ du cho thấy đã có những sai số trong quy trình vận hành và phối hợp giữa các bên.

Trước các trận mưa bão, không chỉ dự báo lưu lượng mưa, mà cần hơn là hệ thống phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, để trả lời những câu hỏi then chốt như lưu lượng nước về các hồ trong từng thời điểm, nếu xả lũ theo từng kịch bản thì mực nước hạ du (cộng với mưa lớn nhiều ngày) sẽ ngập tới đâu, có bao nhiêu thời gian để người dân di dời… Những thông tin đó phải được cập nhật kịp thời đến lãnh đạo tỉnh, từ đó có những chỉ đạo thay đổi phù hợp với tình huống phát sinh đến từng xã, rồi từ xã đến từng thôn xóm, từng hộ dân.

Đối phó thiên tai bất thường, không thể bằng cách điều hành thông thường. Bản đồ lũ cho từng vùng, do đó cũng phải thiết kế lại và cập nhật theo từng lưu vực dựa trên quan trắc và mô hình tính toán hiện đại, nhất là khi cấp xã, phường sau sáp nhập đã trở nên rộng hơn cả về địa giới hành chính và dân số.

Với khu vực thành thị, có thể sử dụng công nghệ như các app (ứng dụng) cảnh báo thiên tai. Song với những xã vùng núi, vùng sâu xa hay nông thôn, việc tiếp cận và đưa thông tin lũ lụt, sạt lở, lũ quét tới người dân phải có những giải pháp linh hoạt hơn. Nhất là khi bị chia cắt do mất điện, mất sóng, cần hệ thống điện dự phòng cho loa hoặc còi báo động thảm họa thiên tai…

Phòng hơn chống, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu sẽ khiến thiên tai ngày càng cực đoan và khó lường hơn nữa. Trong cuộc họp mới đây, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã yêu cầu rà soát trách nhiệm của chủ hồ và quy trình liên hồ. Bởi nếu không có biện pháp kiểm soát điều tiết, việc xả lũ đột ngột có thể gây ra lũ quét, mất an toàn cho người dân.

Đặc biệt, Phó thủ tướng nhấn mạnh phải có quy định rõ ràng về cơ chế, phương tiện thông tin từ T.Ư đến địa phương, từ tỉnh xuống xã, đến tận thôn xóm, từng hộ dân để bảo đảm người dân nhận được cảnh báo thiên tai kịp thời, có thời gian di chuyển đến nơi an toàn. Chỉ có như vậy, mới tránh lặp lại những mất mát đau lòng như trong đợt lũ lụt vừa qua.

Tin liên quan

Thiện nguyện như rãnh nước trong veo

Thiện nguyện như rãnh nước trong veo

Cứ sau những đợt mưa bão tang thương, khi nghĩa đồng bào trở thành dòng chảy cuồn cuộn từ Bắc vào Nam, bên cạnh tầng tầng lớp lớp những kiện hàng hóa chỉn chu chuẩn bị cứu trợ, thì thế nào trên mạng xã hội cũng xuất hiện hình ảnh những bộ áo quần rách nát, hoặc không phù hợp với người dân vùng thiên tai.

Giá tăng: Mừng và lo

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Khám phá thêm chủ đề

thiên tai mưa bão cảnh báo biến đổi khí hậu cảnh báo sớm thiên tai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận