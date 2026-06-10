Cảnh báo tác động sức khỏe tiềm ẩn từ đèn LED

Theo BGR, đèn LED không chỉ được sử dụng trong đèn pha ô tô mà còn trong các bóng đèn thông minh nhờ khả năng tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí Scientific Reports cho thấy đèn LED có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người.

Đèn LED tiết kiệm điện nhưng không tốt cho sức khỏe mắt ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Trong báo cáo của mình, tiến sĩ Edward M. Barrett và tiến sĩ Glen Jeffery từ Đại học College London (UCL) đã phát hiện ra rằng bóng đèn LED có thể "làm suy giảm khả năng thị giác" của con người khi không có nguồn sáng bổ sung.

Vì sao đèn LED gây hại cho mắt?

Để nghiên cứu tác động của ánh sáng LED, các nhà khoa học đã tiến hành các bài kiểm tra độ tương phản màu sắc trên nhân viên trong một tòa nhà của UCL trước và sau khi bổ sung đèn sợi đốt. Kết quả cho thấy hiệu suất thị giác "được cải thiện đáng kể" sau khi nhân viên tiếp xúc với ánh sáng từ đèn sợi đốt, điều đó có thể do việc cải thiện chức năng của ty thể - các bào quan đóng vai trò là "nhà máy năng lượng" bên trong tế bào mắt.

Chịu trách nhiệm sản xuất 90% năng lượng cần thiết cho cơ thể, ty thể rất nhạy cảm với ánh sáng và có thể tăng cường sản xuất năng lượng khi tiếp xúc với các bước sóng dài hơn. Barrett và Jeffery kết luận rằng tác động của đèn LED lên tế bào có thể "đại diện cho một vấn đề quan trọng trong sức khỏe cộng đồng".

Mặc dù đèn LED có nhiều lợi ích, như tiết kiệm 75% năng lượng và có tuổi thọ gấp 25 lần so với đèn sợi đốt, nhưng chính những đặc điểm này lại khiến chúng có thể gây hại. Con người đã tiến hóa dưới ánh sáng mặt trời, với bước sóng từ 300 đến 2.500 nanomet, trong khi đèn LED chỉ phát ra ánh sáng trong khoảng 350 đến 650 nanomet. Việc giới hạn bước sóng này có nghĩa là cơ thể không nhận được các bước sóng dài hơn cần thiết cho hoạt động bình thường.

Khi nhiều người dành phần lớn thời gian trong nhà, chất lượng ánh sáng trong không gian sống trở nên rất quan trọng đối với sức khỏe. Mặc dù hiệu quả năng lượng là một yếu tố quan trọng, nhưng không phải vì vậy mà vấn đề sức khỏe cộng đồng bị xem nhẹ.