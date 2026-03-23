Thời sự

Cháy linh vật ngựa ở Huế, nguyên nhân có thể do chập đèn LED

Lê Hoài Nhân
23/03/2026 09:34 GMT+7

Linh vật ngựa tại công viên Thương Bạc, bên bờ sông Hương (TP.Huế) bốc cháy dữ dội trong đêm, nguyên nhân ban đầu được cơ quan quản lý nhận định có thể do chập hệ thống điện của đèn LED.

Sáng 23.3, lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh TP.Huế cho biết, đơn vị đang thu dọn, khắc phục sự cố linh vật ngựa bốc cháy đêm 22.3.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh linh vật ngựa bốc cháy dữ dội tại một công viên ở Huế, thời điểm này có rất nhiều người dân và du khách tại đó. Đám cháy bùng phát nhanh, tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét.

Thời điểm linh vật ngựa ở Huế bốc cháy

Theo xác minh của PV Thanh Niên, sự việc xảy ra khoảng 22 giờ ngày 22.3, khi người dân dạo bộ ở khu vực công viên Thương Bạc (phường Phú Xuân, TP.Huế) bất ngờ chứng kiến ngọn lửa từ linh vật ngựa bốc lên ngùn ngụt.

Đại diện Trung tâm Công viên cây xanh TP.Huế xác nhận có sự việc trên. Theo nhận định ban đầu của đơn vị này, nguyên nhân vụ cháy do chập điện đèn LED chiếu sáng nghệ thuật cho tác phẩm này. Trong sáng 23.3, nhân viên của Trung tâm Công viên cây xanh đã nhanh chóng thu dọn hiện trường.

Đám cháy tạo thành cột khói cao

Lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh TP.Huế cho biết thêm, trước đó, đơn vị này có kế hoạch thu hồi, tháo dỡ linh vật ngựa ở công viên Thương Bạc trong ngày 23.3, nhưng chưa kịp triển khai thì xảy ra sự cố.

Tác phẩm linh vật ngựa ở công viên Thương Bạc, bờ Bắc sông Hương là một trong những tác phẩm linh vật tạo dấu ấn cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại TP.Huế.

Linh vật ngựa ở công viên Thương Bạc tạo dấu ấn cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại TP.Huế

Tác phẩm có tên "Mã Thượng Chi Đệ" tái hiện hình tượng ngựa "phi thiên", gợi nhớ đến hình ảnh Thánh Gióng và Long Mã trong văn hóa truyền thống. Ban đêm, linh vật phát sáng bởi hệ thống đèn led và đèn chiếu sáng. Trong thời gian vui xuân đón tết, khu vực công viên này trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến check-in, ngắm cảnh. Sự cố cháy linh vật ngựa khiến nhiều người có mặt tại hiện trường vụ cháy bày tỏ tiếc nuối.

Để linh vật 'sống' qua mùa tết

Để linh vật 'sống' qua mùa tết

Đề xuất của Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng về việc tiếp tục trưng bày các linh vật ngựa sau Tết Bính Ngọ 2026 là tín hiệu tích cực cho thấy cách ứng xử văn minh với ngân sách và với chính những giá trị thẩm mỹ mà thành phố đã dày công đầu tư.

