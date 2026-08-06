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Thời sự Pháp luật

Cảnh báo việc mạo danh cán bộ quân đội, công an để đặt hàng, lừa tiền

Thanh Lộc
Thanh Lộc
Nhiều kẻ gian giả danh cán bộ quân đội, công an, gửi giấy tờ giả để tạo lòng tin, đặt mua hàng số lượng lớn rồi tìm cách dụ chủ cơ sở kinh doanh chuyển tiền đặt cọc hoặc ứng trước tiền mua hàng.

Thời gian gần đây, tại một số địa phương ở Quảng Trị xuất hiện tình trạng các đối tượng mạo danh cán bộ quân đội, công an gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Messenger cho chủ các cơ sở kinh doanh để lừa đảo. Công an tỉnh này đã đưa ra nhiều cảnh báo cho người dân...

Thủ đoạn phổ biến là sử dụng hình ảnh mặc quân phục, tự xưng cán bộ các đơn vị quân đội, công an, rồi đặt mua số lượng lớn vật liệu xây dựng, phân bón, cây trồng hoặc đặt tiệc. Để tạo lòng tin, các đối tượng gửi "giấy phép ra vào đơn vị", "giấy phép ra vào cổng", hóa đơn xuất kho và các chứng từ giả.

Cảnh báo việc mạo danh cán bộ Quân đội, Công an để đặt hàng, lừa tiền- Ảnh 1.
Cảnh báo việc mạo danh cán bộ Quân đội, Công an để đặt hàng, lừa tiền- Ảnh 2.

Nhiều giấy tờ giả được đưa ra để lừa người bán hàng, chiếm đoạt tiền

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Sau đó, chúng lấy lý do cơ sở không đủ hàng để giới thiệu nguồn hàng khác với lợi nhuận hấp dẫn hoặc yêu cầu chủ cơ sở ứng tiền mua giúp. Có trường hợp đối tượng còn chuyển trước một khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin. Khi nạn nhân chuyển tiền, chúng cắt liên lạc hoặc giao hàng không đúng cam kết.

Giữa tháng 7 mới đây, một đối tượng mạo danh cán bộ "Trại tạm giam Công an huyện Gio Linh" liên hệ một cơ sở nhôm kính ở xã Gio Linh, đặt làm số lượng lớn giường sắt hai tầng. Đối tượng gửi giấy phép ra vào cổng và phiếu xuất kho giả mạo của Công ty NMS Cơ khí B.K.

Chủ cơ sở sau đó phát hiện tên công ty không đúng với mã số thuế và các thông tin trên giấy tờ có dấu hiệu mạo danh nên chặn liên lạc, đồng thời cảnh báo đến các cơ sở khác. Cơ quan chức năng lưu ý giấy tờ giả thường có thể nhận biết qua thể thức không đúng quy định, tên đơn vị sai hoặc nội dung không thống nhất.

Người dân, chủ cơ sở kinh doanh cần xác minh với đơn vị được đối tượng giới thiệu trước khi giao dịch, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền cho người không rõ danh tính. Khi nghi ngờ bị mạo danh, cần báo ngay cơ quan quân sự hoặc công an gần nhất để được xác minh, xử lý.

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