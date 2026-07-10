Mạo danh công an cưỡng đoạt 100.000 đồng của chủ quán nước

Tối 10.7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Bá Nghĩa (25 tuổi, trú tại xã Liên Hòa, Phú Thọ), để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Bá Nghĩa (trái) tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Nghĩa bị cáo buộc lên mạng internet đặt mua trang phục, phù hiệu, biển số xe nền màu xanh và một số vật dụng liên quan để mạo danh lực lượng công an.

Ngày 6.7, Nghĩa đến quán nước của một phụ nữ tại thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng (Phú Thọ), tự giới thiệu là cán bộ mới được điều động về công an xã công tác.

Nghĩa cho chủ quán xem một số hình ảnh lực lượng công an thực hiện cưỡng chế, giải tỏa các quán bán hàng ven đường, rồi yêu cầu nộp 100.000 đồng để được tiếp tục kinh doanh.

Khi chủ quán chần chừ, Nghĩa đe dọa sẽ lập biên bản xử phạt 1,5 triệu đồng, khiến chị này phải giao tiền.

Bị can mạo danh công an để cưỡng đoạt tài sản ẢNH: CACC

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Nghĩa tiếp tục đến một quán nước khác trên địa bàn với ý định thực hiện hành vi tương tự. Tuy nhiên, nhận thấy nhiều biểu hiện bất thường, người dân đã báo tin cho công an xã.

Nhận tin báo, Công an xã Tam Hồng nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, khống chế và đưa bị can về trụ sở để xác minh, làm rõ.