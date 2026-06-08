Ngọc ‘sùi’ bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Chiều 8.6, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Huỳnh Bích Ngọc (tức Ngọc "sùi") và 6 đồng phạm về tội cưỡng đoạt tài sản.

Đây là ổ nhóm có hành vi cưỡng đoạt tài sản dưới danh nghĩa doanh nghiệp gây sức ép, chiếm đoạt tiền của người khác.

Ngọc "sùi" tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, bị can Ngọc thành lập Công ty TNHH đầu tư kinh doanh Minh An làm vỏ bọc. Ngọc thường đăng video lên mạng xã hội nhằm đánh bóng tên tuổi, khuếch trương thanh thế và tạo ảnh hưởng trong xã hội.

Năm 2023, từ tranh chấp liên quan việc góp vốn kinh doanh khách sạn, Ngọc được nhờ đứng ra đòi lại phần vốn góp, lợi nhuận tại một khách sạn trên địa bàn Hà Nội. Sau khi bàn bạc, nhóm của Ngọc thống nhất dùng nhiều biện pháp gây sức ép với anh C.C.M.

Cụ thể, Ngọc đã thuê một nhóm người, dùng xe ba bánh thường xuyên tập trung trước cửa khách sạn, chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh, hành hung nhân viên khách sạn của anh M.

Ngoài ra, nhóm của Ngọc còn đến trước cổng trường nơi con của anh C.C.M đang học để theo dõi, quay clip đe dọa, uy hiếp tinh thần bị hại.

Do lo sợ, anh M. đã chuyển 6,8 tỉ đồng cho nhóm của Ngọc. Nhận tiền, nhóm bị can chia nhau theo thỏa thuận.

Theo Công an TP.Hà Nội, Ngọc có 2 tiền án về các tội cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật. Bị can này đang bị tạm giam trong một vụ án khác cũng do Công an TP.Hà Nội thụ lý điều tra. Vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Được biết, Bùi Huỳnh Bích Ngọc sở hữu kênh TikTok "Ngọc Sùi Official" với hơn 640.000 lượt theo dõi. Các video của Ngọc có nội dung rao giảng đạo lý giang hồ, cuộc sống "đàn anh". Những video trên trang của Ngọc thu hút lượng tương tác lớn, có video lên tới 27 triệu lượt xem.