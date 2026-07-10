Phú Thọ phản hồi thông tin ‘2 thí sinh chép bài, thi thử 4 - 5, thi thật 9 điểm'

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội chia sẻ thông tin cho rằng có dấu hiệu tiêu cực liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Phú Thọ.

Theo đăng tải, sự việc được cho là xảy ra tại Trường THPT Cao Phong. "Lý do mà mình và mọi người biết nghe khá buồn cười chính là từ miệng của người chép khoe mọi người ạ. Sau khi ra khỏi phòng thi thì khoe là chép được, làm được và điểm rất cao", tài khoản viết.

Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ khẳng định không có tiêu cực tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 như thông tin đăng tải trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Kèm thông tin, tài khoản trên còn chia sẻ dữ liệu về điểm thi của 2 thí sinh, đang theo học lớp 12 tại Trường THPT Cao Phong.

Dữ liệu cho thấy điểm thi thử của 2 thí sinh dao động 3,6 - 6,5 điểm, nhưng điểm thi chính thức thì cao hơn nhiều. Trong đó, môn toán cả hai được 9 điểm, môn vật lý lần lượt 9,5 và 8,25 điểm, môn hóa lần lượt 7,5 và 9,5 điểm, môn ngữ văn lần lượt 4,75 và 4 điểm.

Để kiểm chứng thông tin nêu trên, Thanh Niên đã liên hệ với Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ. Sau khi tổ chức rà soát, đơn vị này khẳng định không có chuyện tiêu cực như chia sẻ từ mạng xã hội.

Lãnh đạo sở cho hay, kết quả thi thử của 2 thí sinh đúng là thấp hơn so với thi thật. Song, qua kiểm tra học bạ của cả hai thì xác định điểm trung bình môn của các em từ 7,1 - 7,2, đều xếp loại khá.

Cạnh đó, có một tình trạng thường gặp là khi thi thử, học sinh biết đây chỉ là khảo sát, không phải chính thức, nên không cố gắng hết sức, dù sở đã quán triệt đến các trường cần chú trọng khâu này để làm cơ sở nắm bắt, quản lý, chỉ đạo. Do đó, không thể chỉ căn cứ vào kết quả thi thử để đánh giá năng lực học sinh, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ nói.

Vị này cũng cho biết thêm, cơ quan chức năng đã chỉ đạo trưởng điểm thi cùng 2 giáo viên tại điểm thi có 2 thí sinh dự thi rà soát toàn bộ các văn bản, quy trình, phản ánh liên quan. "Họ cam kết không có việc đó", lãnh đạo sở thông tin.

Một căn cứ khác được vị này nêu, rằng 2 thí sinh thuộc nhóm học khá trong lớp. Khi thi xong, giáo viên chủ nhiệm có hỏi thăm thì cả hai đều tự tin, khẳng định có thể đạt 8 điểm trở lên. "Kết quả này là thực chất của các em", vị lãnh đạo khẳng định.

Vẫn theo lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ, ngoài 2 trường hợp như đã nêu, tỉnh cũng tổ chức rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn, theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ. Đến nay, ban chỉ đạo thi của tỉnh chưa phát hiện vấn đề gì bất thường.