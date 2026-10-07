Cảnh báo website giả mạo Oxalis để lừa đảo bán tour Sơn Đoòng

Sáng 7.10, ông Nguyễn Châu Á, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Oxalis Adventure, cảnh báo trên trang cá nhân về tình trạng một số website giả mạo thương hiệu Oxalis Adventure để lừa đảo khách hàng đặt tour Sơn Đoòng.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Châu Á cho biết đơn vị phát hiện các website giả mạo sau khi nhận thông tin từ một số du khách suýt trở thành nạn nhân. Các website này sử dụng tên miền na ná trang chính thức, phần nội dung website thì sao chép như trang chính chủ, trong đồng thời chạy quảng cáo trên Google và một số nền tảng khác.

Website giả mạo lừa bán tour thám hiểm Sơn Đoòng ẢNH: OXALIS CUNG CẤP

Ông Nguyễn Châu Á lưu ý Oxalis Adventure chỉ có trang chính chủ là (https://oxalisadventure.com), quy trình đặt tour của Oxalis Adventure không yêu cầu khách thanh toán ngay sau khi gửi thông tin đăng ký. Nhân viên của đơn vị sẽ liên hệ để tư vấn, xác minh sức khỏe và thể lực của khách trước khi xác nhận tour và hướng dẫn thanh toán.

Bên trong hang Sơn Đoòng ẢNH: OXALIS

Sơn Đoòng nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, là tour thám hiểm được tổ chức với số lượng giới hạn nhằm bảo vệ hệ sinh thái hang động. Tour hoạt động theo mùa từ tháng 1 đến tháng 8 hằng năm và có yêu cầu nghiêm ngặt về sức khỏe, thể lực.

Do số lượng khách được giới hạn trong khi nhu cầu lớn, du khách thường phải đăng ký trước 1 - 2 năm. Theo Oxalis Adventure, toàn bộ suất thám hiểm Sơn Đoòng đã được đăng ký kín đến hết năm 2028.

Để tránh bị lừa đảo hoặc lộ thông tin cá nhân, Oxalis Adventure khuyến cáo du khách không chuyển khoản theo yêu cầu từ các website, đường link lạ; đồng thời kiểm tra kỹ tên miền, thông tin liên hệ và chủ động liên hệ với đơn vị qua các kênh chính thức trước khi thực hiện giao dịch.