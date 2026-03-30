Du lịch Tin tức - Sự kiện

Sơn Đoòng lên sóng kênh truyền hình danh tiếng của Mỹ

Nguyễn Phúc
30/03/2026 11:13 GMT+7

Phóng sự về hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới, đã chính thức phát sóng trên chương trình truyền hình danh tiếng '60 Minutes' (CBS, Mỹ) vào sáng 30.3 (giờ Việt Nam), mở ra cơ hội quảng bá mạnh mẽ hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới.

Theo thông tin từ chương trình "60 Minutes" của Đài CBS, phóng sự về hang Sơn Đoòng đã được phát sóng lúc 19 giờ ngày 29.3 (giờ miền Đông Mỹ), tức khoảng 7 giờ sáng 30.3 theo giờ Việt Nam. Đây được đánh giá là một trong những phóng sự ấn tượng nhất từng xuất hiện trên chương trình này.

"60 Minutes" là chương trình thời sự, phóng sự điều tra hàng đầu thế giới, thu hút hơn 8 triệu khán giả thường xuyên và đạt hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng, đặc biệt tại Bắc Mỹ. Mỗi tập phát sóng đều có sức lan tỏa mạnh mẽ về truyền thông và nhận thức xã hội.

Phóng sự về Sơn Đoòng tái hiện hành trình phát hiện và thám hiểm hang động lớn nhất thế giới, gắn với các nghiên cứu của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh. Câu chuyện được kể dưới góc nhìn khoa học, lịch sử và con người, mang đến cái nhìn toàn diện về kỳ quan thiên nhiên này.

Đoàn làm phim CBS ghi hình tại Sơn Đoòng từ ngày 14.1 đến 17.1 với 9 thành viên, gồm nhà sản xuất Nicole Young, Jonathan Partridge, người dẫn chương trình Scott Pelley cùng ê-kíp kỹ thuật và nhiếp ảnh gia nổi tiếng Ryan Deboodt. Hoạt động được phối hợp tổ chức bởi Oxalis Adventure.

Việc Sơn Đoòng xuất hiện trên "60 Minutes" được xem là cú hích truyền thông quan trọng, góp phần quảng bá Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đến hàng triệu khán giả quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch khám phá toàn cầu.

Từ hiệu ứng này, ngành du lịch tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh các chiến dịch quảng bá, tổ chức chuỗi sự kiện lớn trong năm 2026 như Tuần Văn hóa - Du lịch (24.4 - 1.5), Lễ hội Vì hòa bình và các hoạt động chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2027, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến hấp dẫn, bền vững.

