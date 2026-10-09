Cánh chim xanh dưới màu cờ đỏ

ẢNH: NSCC

Đó là chia sẻ của đạo diễn Hoàng Công Cường (ảnh) với Thanh Niên trước thềm Đại nhạc hội thanh niên kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, do T.Ư tổ chức, diễn ra ngày 11.10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội.

Hơn 15 năm làm nghề, Hoàng Công Cường từng đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội và sự kiện quy mô lớn như Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31, show diễn thực cảnh Chuyện tình Bản Giốc, Festival Hoa Đà Lạt 2022, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô 2024, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, Carnaval Hạ Long 2025...

Với live concert lần này, anh lựa chọn ngôn ngữ sân khấu giàu năng lượng, trong đó màu đỏ của truyền thống gặp màu xanh của tuổi trẻ, âm nhạc dân gian đối thoại với rap, hip hop, pop và công nghệ sân khấu.

Từ "hoa lửa đỏ" đến "cánh chim xanh"

Với dấu mốc 70 năm của Hội LHTN Việt Nam, anh chọn cách kể thế nào để câu chuyện vừa trẻ trung vừa giàu tính chiêm nghiệm?

Đạo diễn Hoàng Công Cường: Tôi chọn kể hành trình 70 năm qua các thế hệ thanh niên, lấy tình yêu nước làm mạch nguồn. Ở mỗi thời đại, người trẻ có những nhiệm vụ và khát vọng khác nhau, nhưng luôn gặp nhau ở tinh thần đoàn kết, dấn thân và sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.

Ba chương Tôi yêu Tổ quốc tôi, Khát vọng thanh niên và Tổ quốc vươn mình được xây dựng như một hành trình trưởng thành: hiểu cội nguồn, nuôi dưỡng ước mơ và tìm thấy ý nghĩa của mình trong tương lai chung của đất nước. Tôi muốn kể câu chuyện ấy bằng năng lượng của một concert bùng nổ, nơi các bạn trẻ được hát hết mình, được xúc động, tự hào và truyền cảm hứng. Chiều sâu nằm ở câu hỏi: Thế hệ trước đã trao cho chúng ta một đất nước hòa bình, chúng ta sẽ trao lại điều gì cho thế hệ sau?

Hai màu đỏ và xanh được sử dụng như một ngôn ngữ thị giác xuyên suốt chương trình. Vì sao anh chọn 2 sắc màu này?

Đỏ là màu của Tổ quốc, của lý tưởng và những mùa thanh xuân đã hiến dâng. Xanh là màu của Hội, của hòa bình, sức trẻ, sáng tạo và tương lai. Hai sắc màu ấy diễn tả sự tiếp nối giữa truyền thống dân tộc và khát vọng của thanh niên hôm nay.

Hòa Minzy ẢNH: NSCC

Khi hoa lửa đỏ chuyển hóa thành những cánh chim xanh, những giá trị được trao truyền trở thành động lực để một thế hệ mới cất cánh.

"Miền cực quang" mà tôi hướng tới là hành trình cảm xúc từ biết ơn, xúc động đến tự hào, rồi bùng nổ trong niềm tin và khát vọng. Hình ảnh cánh chim xanh dưới màu cờ Tổ quốc ở cuối chương trình là điểm hội tụ: những ước mơ riêng cùng hướng về tương lai Việt Nam.

Từ "hoa lửa" đến "cánh chim", câu chuyện về sự kế thừa và chuyển giao giữa các thế hệ sẽ được kể thế nào?

Hoa lửa tượng trưng cho những tuổi xuân đã góp lại thành ánh sáng chung của dân tộc, trong đó có lòng dũng cảm, sự hy sinh, thành quả lao động và niềm tin của nhiều thế hệ. Cánh chim tượng trưng cho người trẻ hôm nay, mở đường bay bằng tri thức, bản lĩnh và sức sáng tạo.

Từ "hoa lửa" đến "cánh chim" là sự trao truyền lý tưởng và trách nhiệm. Trong chiến tranh, thanh niên sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc; trong hòa bình, tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện qua học tập, lao động, tình nguyện, làm chủ công nghệ và gìn giữ văn hóa.

Những điểm chạm cảm xúc

Từng thực hiện nhiều chương trình quy mô lớn, khai thác lịch sử, văn hóa, bản sắc Việt; đến chương trình này, đâu là điểm anh muốn làm khác đi?

Điều tôi muốn nhấn mạnh lần này là trải nghiệm của người trẻ. Chương trình cần có chiều sâu và sự trang trọng của một lễ kỷ niệm 70 năm, đồng thời có sức cuốn hút của một concert mà các bạn thực sự muốn tham gia và hòa mình vào.

Võ Hạ Trâm và Ali Thục Phương ẢNH: NSCC

Tôi chú trọng xây dựng dòng cảm xúc liền mạch giữa âm nhạc, lời dẫn, hình ảnh, ánh sáng và chuyển động sân khấu. Những khoảng lắng giúp khán giả cảm nhận vẻ đẹp, sự hy sinh của các thế hệ đi trước; những cao trào khơi dậy sức trẻ và đưa niềm tự hào thành tiếng hát chung.

Việc đặt xẩm, chất liệu văn hóa vùng miền bên cạnh rap, hip hop, pop và công nghệ sân khấu có phải là cách anh hình dung về một thế hệ trẻ vừa có bản sắc vừa hội nhập?

Xẩm và chất liệu văn hóa vùng miền chứa đựng ký ức, tâm hồn và bản sắc Việt Nam. Rap, hip hop, pop cùng công nghệ sân khấu mở thêm những cách biểu đạt phù hợp với nhịp sống hiện đại. Tôi mong khán giả được thưởng thức một concert hiện đại, bùng nổ, giàu bản sắc; từ sự yêu thích mà muốn tìm hiểu thêm về văn hóa dân tộc. Khi người trẻ đón nhận và chủ động tiếp nối những giá trị ấy, truyền thống có thêm sức sống.

Tái hiện hành trình 70 năm của Hội, cách nào để người trẻ hôm nay có thể nhìn thấy chính mình trong đó?

Tôi bắt đầu từ những điều gần gũi với người trẻ: tiếng Việt, ký ức gia đình, tình yêu quê hương, tình bạn, một chuyến tình nguyện hay mong muốn làm được điều có ích… Đó là những điểm chạm giúp câu chuyện lịch sử bước vào đời sống hôm nay.

Chương trình cũng dành chỗ cho những người trẻ đang học tập, lao động, khởi nghiệp, nghiên cứu, làm nghệ thuật và phục vụ cộng đồng. Mỗi người có một con đường, nhưng có thể gặp nhau ở lòng yêu nước và trách nhiệm. Tôi nghĩ đó là vẻ đẹp của hai chữ "Liên hiệp": kết nối những khác biệt thành sức mạnh chung.

Điều tôi mong nhất là cảm hứng còn ở lại sau đêm diễn. Một bạn trẻ muốn làm tốt hơn công việc của mình, mạnh dạn theo đuổi ước mơ hay góp sức cho cộng đồng - đó chính là lúc truyền thống tiên phong, sáng tạo và cống hiến được viết tiếp bằng hành động…

Xin cảm ơn anh!