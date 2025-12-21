Cảnh choáng ngợp dưới chân núi Bà Đen: Bầy vịt đồng trắng như tuyết vây quanh chủ

Ông Trần Thanh Hải, chăn bầy vịt này dưới chân núi Bà Đen cho biết ông làm nghề nuôi vịt mướn nhiều năm nay. Người đàn ông sẽ chăm bầy vịt tới khi trưởng thành, đẻ trứng, sau đó giao lại cho chủ thuê và tiếp tục nuôi thêm bầy vịt mới. Ông hiểu được đặc tính, thói quen của chúng. "Tôi ăn ngủ ở đây, làm từ ngày này qua tháng nọ, quanh năm suốt tháng, riết cũng đã quen", ông cười