Cảnh choáng ngợp dưới chân núi Bà Đen: Bầy vịt đồng trắng như tuyết vây quanh chủ

Những bức ảnh thú vị về
bầy vịt đồng lông trắng như tuyết dưới chân núi Bà Đen đang khiến nhiều cư dân mạng yêu thích được nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa vô tình chụp được trong chuyến đi từ TP.HCM về Tây Ninh mới đây. Có gì thú vị?
Theo lời kể của
nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa, trong chuyến đi Tây Ninh mới đây để tạm xa TP.HCM ồn ào, náo nhiệt, không mục tiêu, không kế hoạch, anh vô tình bắt gặp khoảnh khắc thú vị về bầy vịt lông trắng như tuyết ở phường Ninh Thạnh (Tây Ninh)
ẢNH: NGUYỄN KHÁNH VŨ KHOA
"Con đường đất vắng vẻ dẫn mình đến một khoảng trống rộng, có một hồ nhỏ, nơi cả không gian bỗng sáng lên bởi một đàn vịt trắng đang tản ra khắp bãi, vừa đi vừa kêu cạp cạp nghe vui tai", nhiếp ảnh gia kể lại
ẢNH: NGUYỄN KHÁNH VŨ KHOA
Sau khi trò chuyện với người đàn ông chăm đàn vịt, anh đã ghi lại những khoảnh khắc thú vị
ẢNH: NGUYỄN KHÁNH VŨ KHOA
"Ban đầu, mình thấy một người đàn ông ngồi dựa lưng vào gốc cây, ánh mắt dõi theo đàn vịt như một thói quen. Mình lại gần, chào hỏi, nói chuyện vài câu, biết chú tên Hải. Không cần nói nhiều, chỉ một cái gật đầu nhẹ, Khoa hiểu mình được phép chụp", anh kể
ẢNH: NGUYỄN KHÁNH VŨ KHOA
Đàn vịt trong ánh hoàng hôn hiện lên ấn tượng trong khung ảnh của anh Nguyễn Khánh Vũ Khoa
ẢNH: NGUYỄN KHÁNH VŨ KHOA
Ông Trần Thanh Hải, chăn bầy vịt này dưới chân núi Bà Đen cho biết ông làm nghề nuôi vịt mướn nhiều năm nay. Người đàn ông sẽ chăm bầy vịt tới khi trưởng thành, đẻ trứng, sau đó giao lại cho chủ thuê và tiếp tục nuôi thêm bầy vịt mới. Ông hiểu được đặc tính, thói quen của chúng. "Tôi ăn ngủ ở đây, làm từ ngày này qua tháng nọ, quanh năm suốt tháng, riết cũng đã quen", ông cười
ẢNH: NGUYỄN KHÁNH VŨ KHOA
Người đàn ông gây ấn tượng với nước da rám nắng
ẢNH: NGUYỄN KHÁNH VŨ KHOA
Đàn vịt trắng quấn quýt, vây quanh lấy ông Hải mỗi lần tới giờ ăn. Xa xa, khung cảnh núi Bà Đen hiện lên kỳ vĩ khiến nhiều người thích thú
ẢNH: NGUYỄN KHÁNH VŨ KHOA
"Đàn vịt chuyển động liên tục, trắng xóa như những mảng sáng lăn trên nền chiều yên ắng. Mỗi lần bấm máy, Khoa lại có cảm giác mình đang gom nhặt từng mảnh nhỏ của sự bình yên, thứ mà lâu rồi giữa nhịp sống vội vã mình ít khi chạm tới, vừa xa xôi vừa gần gũi", nhiếp ảnh gia chia sẻ
ẢNH: NGUYỄN KHÁNH VŨ KHOA
"Xem lại ảnh, Khoa nhận ra mình đã giữ được nhiều hơn những khung hình, đó là một buổi chiều trọn vẹn, đủ chậm để nhớ, đủ nhẹ để không cần nói thêm điều gì…"
ẢNH: NGUYỄN KHÁNH VŨ KHOA
