Cảnh đổ nát sau lũ, nếu không có thanh niên lăn xả, biết phải thế nào?

Trưa cuối tuần (29.11), cô Huỳnh Thị Quỳnh Hoa, Hiệu trưởng Trường mầm non TT.Diên Khánh, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, vẫn đang tranh thủ dọn nhà sau lũ. Cô Hoa cho biết suốt những ngày qua, các cô của trường chỉ tranh thủ được buổi tối hoặc giờ trưa cuối tuần là dọn dẹp nhà (vì nhà nào cũng bị ngập nặng, nhiều nhà ngập đến mái); còn cả ngày phải hì hục ở trường. Với diện tích 5.000 m2, sau lũ, ngôi trường như một đống đổ nát, hoang tàn.

Cô Hoa xót xa nói: "Bao nhiêu công sức của nhà trường đều tan tành sau lũ. Một đống ngổn ngang không biết bắt đầu từ đâu. May nhờ các lực lượng thanh niên, đặc biệt là đội thanh niên tình nguyện của Thành đoàn TP.HCM đã không quản ngại khó khăn hỗ trợ chúng tôi rất nhiều".

Từ không biết bắt đầu từ đâu với đống ngổn ngang sau lũ, cũng từng nghĩ chắc cả tháng chưa thể khắc phục xong, nay được các tình nguyện viên hỗ trợ, cô Hoa cho biết sáng thứ hai tới (1.12), học sinh đã được trở lại trường bình thường.

Cảnh tượng đồ đạc ngổn ngang, đổ nát sau lũ tại các điểm trường ở tỉnh Khánh Hòa được đội hình thanh niên tình nguyện TP.HCM tham gia dọn dẹp ẢNH: CTV

Xót xa lắm sau mưa lũ!

Ngay sau cơn lũ lịch sử gây nhiều mất mát, đau thương cho người dân các tỉnh miền Trung, sáng sớm 24.11, đội hình 150 thanh niên tình nguyện đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau của thành phố mang tên Bác đã ra với bà con vùng lũ.

Trường mầm non TT.Diên Khánh là một trong những đơn vị được đội hình thanh niên tình nguyện TP.HCM tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả. Cô Quỳnh Hoa cho biết nhà trường vô cùng xúc động và biết ơn vì đội hình thanh niên tình nguyện rất nhiệt tình và chuyên nghiệp; các bạn giúp đỡ nhà trường không kể thời gian, không quản nắng mưa.

"Các bạn làm từ sáng sớm đến tối mịt, đến nỗi không thấy đường phải dùng đèn pha để làm. Thật sự nhà trường rất xúc động. Những gì tưởng hư hỏng bỏ đi, các bạn cũng đã cải tạo được để các cháu có cái vui chơi khi trở lại trường", cô Hoa nói.

Thanh niên TP.HCM dọn bùn lầy ở sân trường sau lũ ẢNH: CTV

Cô Hoa cho biết cơn lũ lịch sử đã khiến ngôi trường và toàn bộ khuôn viên 5.000 m2 trường trở nên hoang tàn. 5 lớp học ở tầng 1 với đồ dùng, đồ chơi, vật dụng bán trú (giường, gối, mền…) hư hỏng hoàn toàn; thiết bị nghe nhìn, ti vi, hệ thống bếp cũng hư hỏng hết; khu hành chính (máy tính, hồ sơ), đặc biệt là khu sân vườn, vui chơi, trải nghiệm, thư viện (sách, truyện) của các cháu đều không còn gì...

"Các đội hình thanh niên tình nguyện giúp nhà trường dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. Nếu không có các bạn, chúng tôi không biết phải làm thế nào, vì nhà trường chỉ toàn các cô, nhiều công việc nặng không thể nào làm xuể", cô Hoa bày tỏ.

Là một trong 150 thanh niên tình nguyện tham gia cứu trợ đồng bào vùng lũ đợt này, Phan Thị Như Ngọc, sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM, cho biết sau cơn lũ, nhiều khu vực bị ngập nặng ở Khánh Hòa đầy rác thải khắp các con đường, ngõ nhỏ; bùn đất, sình lầy phủ dày đặc khiến việc di chuyển hết sức khó khăn và nguy hiểm. Không khí còn nặng mùi phân hủy từ xác động vật khiến môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Những điều này gây ra nhiều cản trở cho đội hình tình nguyện, đường trơn trượt dễ té ngã, lượng rác khổng lồ từ gỗ mục, đồ dùng hư hỏng, rác sinh hoạt… cùng nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn, nấm mốc và mầm bệnh từ quá trình phân hủy…

Thế nhưng với tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", những khó khăn ấy không thể làm lung lay ý chí của thanh niên thành phố mang tên Bác. Tinh thần nhiệt huyết, sự yêu thương và lòng sẻ chia đã giúp các tình nguyện viên mạnh mẽ vượt qua mọi gian nan ở vùng lũ. Các bạn không quản ngày đêm cống hiến, chỉ mong bà con sớm ổn định cuộc sống.

Mang ra vùng lũ tinh thần không ngại dấn thân, sẵn sàng sẻ chia, khi trở về, đọng lại trong các bạn là lòng trắc ẩn không nguôi.

Anh Hồ Đức Hoàn, Giám đốc Eduwing Global, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2018, không thể nào quên được ngày đội hình tổng dọn dẹp vệ sinh tại Trường THCS Trần Nhân Tông. Anh kể, thật xót xa khi hàng ngàn cuốn sách tại thư viện bị ngâm trong lũ phải đổ bỏ, những cuốn sách tại đây là bầu trời kỷ niệm, là kho kiến thức, tài sản trí tuệ bao nhiêu năm gom góp của nhà trường và học sinh, thế mà chỉ sau 1 trận lũ, tất cả hóa thành… rác.

"Chúng tôi đẩy những chiếc xe rùa sách đi đổ bỏ, xót xa lắm. Tôi rất mong sau lũ, chúng ta cùng chung tay khôi phục thư viện sách nhanh nhất có thể, nối lại mạch học tập cho các em", anh Hoàn chia sẻ.

Đồ đạc đổ nát sau lũ ẢNH: CTV

Một trong những điều khiến anh Hoàn không thể quên được trong chuyến hành trình này là ngày đội hình tham gia sửa chữa, dọn dẹp tại một trường mầm non, anh em ai cũng tất bật làm việc từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa, cố gắng làm hết sức mình với mong muốn các em sớm được quay lại trường.

"Giờ nghỉ trưa, anh em tình nguyện ngồi quây quần bên nhau, ôm cây đàn guitar, hát bài ca thanh niên. Khung cảnh ấy thật trẻ, thật hy vọng. Nơi ấy cách đây mấy ngày còn chìm trong lũ dữ, nhưng nay với tình người ấm áp, đang sớm khôi phục lại", anh Hoàn bày tỏ.

Đồ đạc đổ nát sau lũ ẢNH: CTV

Tất cả vì đồng bào

Phan Thị Như Ngọc kể, sau mỗi ngày làm việc, dù cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần của các bạn luôn tràn đầy nhiệt huyết. Với họ, đây không còn là trách nhiệm đơn thuần mà là mong muốn được góp sức cho cộng đồng. Hỏi bất kỳ thành viên nào trong đội hình, họ đều tự hào khẳng định: "Tất cả vì đồng bào". Chính lý tưởng chung và sự gắn kết ấy giúp các bạn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Xót xa vì sách, vở, truyện của học sinh tan tành sau cơn lũ ẢNH: CTV

Những ngày vừa qua dù không quá dài nhưng đủ để mang lại cho mỗi tình nguyện viên nhiều cảm xúc mạnh mẽ. Ngọc tâm sự: "Khi đặt chân đến vùng ngập lụt, nhìn bà con lấm lem bùn đất, những ngôi nhà đổ nát, mùi bùn non và rác thải nồng nặc…; khi đến điểm trường học, nhìn thấy các em ngây thơ với trang phục thiếu thốn, lòng tôi không khỏi chạnh lại. Đau xót nhất là khi tận mắt chứng kiến những mất mát, thiệt hại lớn lao của đồng bào khiến tim tôi thắt lại. Chính điều đó thôi thúc tôi cố gắng hơn, dốc sức giúp đỡ người dân".

Những lời nói giản dị như "Bà cảm ơn các con", "Chúng con cảm ơn cô chú ạ", hay "Các con ráng giúp dân nhé", "Nhớ giữ gìn sức khỏe" đã giúp mọi mệt mỏi của các thanh niên tình nguyện đều tan biến, biến thành động lực để tiếp tục cống hiến.