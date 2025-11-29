Nhiều sinh viên vùng lũ được hỗ trợ sinh hoạt phí

Gom yêu thương giúp sinh viên vùng lũ

Một trong những người thực hiện hoạt động đầy nhân văn này là anh Trần Hữu Như Anh (38 tuổi), chủ một doanh nghiệp tại TP.HCM. Anh kể rằng khi nhìn thấy thông tin thiệt hại nặng nề ở Phú Yên cũ do lũ, điều đầu tiên anh nghĩ đến là hỗ trợ nhu yếu phẩm. Nhưng rồi anh nhận ra những vật dụng thiết yếu đã có nhiều tổ chức chung tay. “Do đó, chúng tôi mới nảy ra ý tưởng sẽ hỗ trợ chi phí cho các bạn sinh viên đi học. Các em chính là tương lai của gia đình, của xã hội, mà vì tình hình khó khăn nhất thời, không có tiền đóng tiền trọ, sinh hoạt phí tối thiểu mà phải ngưng học, thì rất đáng tiếc”, anh Như Anh chia sẻ.

Nhiều hoạt động chung tay hướng về người dân, sinh viên vùng lũ ẢNH: P.V

Là một người con miền Trung, quê ở Quảng Nam cũ, anh hiểu rõ sự khốn khó của những gia đình khi tài sản bị thiên tai cuốn sạch, từ đó kéo theo nguy cơ gián đoạn việc học của con em. Ban đầu, ban lãnh đạo và nhân viên công ty anh đóng góp được hơn 200 triệu đồng, dự định hỗ trợ cho khoảng 25 sinh viên. Nhưng sau khi anh đăng bài lên Facebook để tìm những trường hợp thật sự khó khăn, hoạt động bất ngờ được lan tỏa.

Những tin nhắn của các bạn sinh viên gửi về cho anh Như Anh ẢNH: NVCC

Bạn bè và nhiều người đã cùng chung tay đóng góp. Từ 200 triệu đồng, hiện tại số tiền hỗ trợ tăng lên hơn 400 triệu đồng. Con số vượt ngoài dự tính khiến anh vô cùng xúc động. “Dự kiến sẽ có 105 bạn sinh viên được hỗ trợ, mỗi bạn 1,5 triệu đồng trong vòng 3 tháng. Trước mắt là như vậy, sau này có thêm thì sẽ hỗ trợ tiếp”, anh nói.

Không chỉ dừng lại ở sinh hoạt phí, với những trường hợp đặc biệt khó khăn, anh Như Anh cùng nhóm còn chủ động huy động thêm nguồn lực để hỗ trợ cả tiền học phí và chi phí nhập viện cho người thân của sinh viên. Anh kể, có những tin nhắn khiến mình không cầm được nước mắt.

“Có bạn nhắn với tôi là em không muốn nghỉ học nhưng không còn cách nào khác, nhiều em chỉ xin 1 triệu đồng để vượt qua tháng đầu tiên. Mình không nghĩ là các bạn có thể xoay xở thế nào với 1 triệu đồng ít ỏi đó. Thật sự rất xúc động”, anh nói.

Anh Như Anh và các nhân sự đã cùng chung tay tổ chức hoạt động tiếp sức cho sinh viên vùng lũ ẢNH: NVCC

Trong những ngày tới, nhóm sẽ tiếp tục xác minh toàn bộ thông tin và tiến hành trao tiền hỗ trợ. Một trong những người đồng hành cùng anh Như Anh trong những ngày tất bật ấy là Nguyễn Cúc (29 tuổi), một nhân sự của công ty. Cúc cho biết lượng hồ sơ các bạn gửi về rất nhiều, hoàn cảnh nào cũng khó khăn, khiến việc chọn lọc để hỗ trợ trở nên rất trăn trở.

“Thật sự bạn nào mình cũng muốn giúp, nhưng kinh phí thì lại có hạn. Tụi mình ưu tiên cho bạn nào khó khăn nhất và tới trước, nhưng bỏ bạn nào cũng tiếc cả. Những ngày đầu mình cứ khóc mãi, không kìm được cảm xúc vì không thể tưởng tượng được lại có những hoàn cảnh đáng thương đến vậy”, Cúc xúc động chia sẻ.

Dù mệt mỏi vì khối lượng công việc lớn, Cúc và nhóm vẫn cố gắng hết sức để tiếp nhận và xác minh từng thông tin để giúp đúng người. “Giúp được một bạn tiếp tục đi học là điều khiến chúng mình rất tự hào”, cô nói.

Hoạt động ban đầu chỉ trong nội bộ công ty, nhưng rồi được lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều bạn bè, người quen cùng chung tay góp sức. Cúc kể có người không chỉ hỗ trợ tiền mà còn sẵn sàng đào tạo, mở cơ hội việc làm cho sinh viên bị ảnh hưởng.

Sự hỗ trợ kịp thời để tiếp tục con đường học vấn

Trong số những sinh viên được hỗ trợ đợt này có Nguyễn Trà My, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. Quê My ở thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Nhà My bị ngập lâu, tài sản của gia đình gần như không còn gì sau lũ.

Nhiều ngôi nhà của các bạn sinh viên tan hoang sau bão lũ ẢNH: NHƯ ANH CUNG CẤP

“Gia đình mình bị ngập sâu, nhiều vật dụng hư hại, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Sau đợt thiên tai, nguồn thu nhập của gia đình giảm sút đáng kể, việc học tập của bản thân cũng bị ảnh hưởng do thiếu điều kiện về tài chính, học tập và chi phí sinh hoạt”, My chia sẻ.

My cho biết ngoài tiền học, hiện tại chi phí sinh hoạt khi học tập ở thành phố mỗi tháng khoảng 3 triệu đồng. Thế nhưng, bây giờ gia đình gần như không còn khả năng chu cấp. Vì vậy, khi biết tin nhận được khoản hỗ trợ sinh hoạt phí, My gần như bật khóc: “Mình rất mừng, không biết phải diễn tả thế nào. Mình thật sự biết ơn các anh chị đã giúp đỡ để em có thể tiếp tục việc học”.

Một trường hợp khác là L.D, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Gia đình D. bị nước lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản, không còn khả năng đóng học phí. Nhưng D. tha thiết muốn được tiếp tục đi học. Biết được hoàn cảnh, nhóm của anh Như Anh đã hỗ trợ kịp thời 10 triệu đồng để D. nộp học phí.

“Khi nhận được khoản tiền hỗ trợ mình mừng lắm. Mình tự nhủ sau khi cuộc sống gia đình ổn định, sẽ đi làm thêm để kiếm tiền trả lại cho anh, chị để giúp đỡ những bạn khác”, D. chia sẻ.

Khi bão lũ đã cuốn đi quá nhiều, thì sự nâng đỡ từ những người xa lạ lại trở thành điều ấm áp, nhân văn và đầy hy vọng. Trong khó khăn, tình người vẫn luôn hiện hữu, để ước mơ học tập của những sinh viên vượt khó, ham học không đơn độc.