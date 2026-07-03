Cảnh giác 'cò' làm bảo hiểm thất nghiệp: Bị đòi tiền, gọi ngay 02835147186

Cảnh báo người lao động cảnh giác với các đối tượng "cò" nhận làm hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công ẢNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TP.HCM

Không chuyển khoản, đưa tiền cho bất kỳ ai để "làm hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp"

Mới đây, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM đã phát đi cảnh báo, đề nghị người lao động nâng cao cảnh giác trước các đối tượng "cò" nhận làm hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM, trung tâm không thu bất kỳ khoản phí nào khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp.

Bà Thục cho biết người lao động hoàn toàn có thể tự thực hiện trên Cổng dịch vụ công. "Người lao động có hai cách thực hiện thủ tục. Một là nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tại: https://dichvucong.gov.vn⁠. Hai là đến trực tiếp các điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp của Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM. Toàn bộ quá trình này đều miễn phí.

Nếu gặp khó khăn, người lao động sẽ được hướng dẫn tận tình, không cần thông qua bất kỳ cá nhân hay tổ chức trung gian nào", bà Thục nói.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM, cần cảnh giác với "cò" dịch vụ. Cụ thể là những người nhận làm hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp có thu phí với mức giá cao. Hay hứa hẹn "nộp hồ sơ thành công, nhanh", "bao nộp" là sẽ được duyệt và nhận được tiền. Đặc biệt cảnh giác với yêu cầu cung cấp căn cước công dân, tài khoản, mật khẩu, mã OTP…

"Tuyệt đối không đưa căn cước công dân, tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho người lạ hoặc người không tin cậy. Không chuyển khoản, đưa tiền cho bất kỳ ai để "làm hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp". Không quét mã QR, link lạ, làm theo theo hướng dẫn từ người không rõ danh tính", đại diện Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM nói thêm.

Người lao động làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM ẢNH: THANH NAM

Đánh vào tâm lý muốn làm thủ tục nhanh

Theo bà Đỗ Thị Nguyên Hương, phụ trách tuyển dụng Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Trịnh Quang, P.Thới An, TP.HCM (trước là P.Thới An, Q.12, TP.HCM), sau khi nghỉ việc, nhiều lao động trẻ muốn sớm hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp nên tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội. Lợi dụng tâm lý này, nhiều người tự xưng là "dịch vụ hỗ trợ", "làm hồ sơ nhanh", "bao đậu", nhận làm hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp với mức phí từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, thậm chí yêu cầu cung cấp tài khoản, mật khẩu và mã OTP.

"Không ít người trẻ lần đầu nghỉ việc còn lúng túng với các thủ tục hành chính. Chỉ cần gõ cụm từ "làm bảo hiểm thất nghiệp", "dịch vụ nhận trợ cấp thất nghiệp" trên mạng xã hội là xuất hiện hàng loạt tài khoản quảng cáo hỗ trợ từ A đến Z. Những quảng cáo này thường cam kết "không cần đi lại", "xử lý hồ sơ trong vài phút", "đảm bảo được duyệt", "nhận tiền nhanh"… Đây là những chiêu thức người lao động cần đặc biệt cảnh giác", bà Hương nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Phúc Nguyên Hạo (P.An Lạc, TP.HCM; trước là P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM), nói sau cảnh báo của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM là trung tâm không thu bất kỳ khoản phí nào khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp, thì điều này đồng nghĩa, nếu có bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào yêu cầu chuyển tiền để "làm hồ sơ", "đẩy nhanh tiến độ", "đảm bảo được hưởng trợ cấp", người lao động cần nghi ngờ ngay.

"Có những người có tâm lý "mất ít tiền để đỡ mất thời gian". Tuy nhiên, chính suy nghĩ này lại tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo. Thực tế, quy trình tiếp nhận hồ sơ đã được số hóa khá thuận tiện. Người lao động hoàn toàn có thể tự thực hiện mà không cần thuê dịch vụ trung gian", bà Trang chia sẻ.

Theo kỹ sư công nghệ thông tin Đào Thiên Bảo (32 tuổi), Công ty công nghệ Qubitech (P.An Khánh, TP.HCM; trước là P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM), nếu đã có tài khoản và mã OTP, đối tượng xấu có thể truy cập nhiều dịch vụ công hoặc tài khoản điện tử khác của nạn nhân.

"Vì lẽ đó, cần giữ nguyên tắc "không chia sẻ OTP, không chuyển tiền, không bấm link lạ" thì phần lớn các chiêu lừa hiện nay đều sẽ bị vô hiệu", anh Bảo nói và chia sẻ thêm rằng người trẻ cần chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân.

"Người trẻ tuy sử dụng công nghệ thành thạo nhưng đôi khi lại quá tin tưởng vào những tài khoản có hình ảnh chuyên nghiệp hoặc nhiều lượt tương tác. Các đối tượng lừa đảo hiện nay không chỉ nhắm đến số tiền dịch vụ mà còn muốn thu thập dữ liệu cá nhân để phục vụ nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Vì vậy, mỗi người cần kiểm tra kỹ nguồn thông tin, chỉ thực hiện thủ tục trên các cổng thông tin chính thức và liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng khi cần hỗ trợ", anh Bảo nói.

Lãnh đạo Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM cho biết trung tâm tiếp nhận phản ánh về thủ tục bảo hiểm thất nghiệp, hành vi lừa đảo "cò" dịch vụ qua đường dây nóng: 02835147186.