Công nghệ Tin tức công nghệ

Cảnh giác lừa đảo lợi dụng chính sách tặng quà Quốc khánh 2.9

Kiến Văn
Kiến Văn
29/08/2025 15:15 GMT+7

Nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân dịp Quốc khánh 2.9 của chính phủ để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi.

Hôm 28.8, Văn phòng Trung ương phát đi thông báo số 17129 cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Mỗi người dân sẽ nhận được quà trị giá 100.000 đồng nhằm tạo không khí vui tươi trong dịp Tết Độc lập.

- Ảnh 1.

Mỗi người dân sẽ nhận được quà trị giá 100.000 đồng nhằm tạo không khí vui tươi trong dịp Tết Độc lập

ẢNH: MINH DUY

Để triển khai kế hoạch này, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các đơn vị này cần nhanh chóng rà soát đối tượng nhận quà và thực hiện chuyển quà đến tay người dân bằng các phương thức phù hợp, như chuyển khoản hoặc phát trực tiếp, với mục tiêu hoàn tất trước ngày Quốc khánh 2.9.

Nắm bắt được tâm trạng nhiều người dân đang quan tâm đến việc tìm kiếm cách thức nhận quà Quốc khánh 2.9 từ Chính phủ, những kẻ xấu đã sử dụng nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi khác nhau nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Vì vậy, fanpage Thông tin Chính phủ đã phát đi cảnh báo người dân cần đề cao cảnh giác để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Cơ quan công an các xã, phường tại các địa phương xác định thủ đoạn lừa đảo phổ biến mà kẻ xấu đang thực hiện bao gồm: gửi tin nhắn hoặc đường link giả mạo với nội dung "nhận quà tặng 100.000 đồng", "điền thông tin để nhận tiền", "cài đặt VNeID để nhận quà"; giả mạo cán bộ, công an, ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền để "xác thực"; lập fanpage, website giả danh cơ quan chức năng nhằm thu thập dữ liệu cá nhân.

Cách nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh qua VNeID

Một số nguyên tắc người dân cần nhớ

Nhằm tránh trở thành nạn nhân, cơ quan chức năng lưu ý người dân rằng "Mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được thực hiện công khai, minh bạch, qua các kênh chính thống như UBND xã/phường, cơ quan nhà nước, hoặc hệ thống ngân hàng theo thông báo chính thức". Đồng thời, một số khuyến cáo đã được cơ quan chức năng đưa ra để người dân thực hiện, bao gồm:

  • Không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.
  • Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi đáng ngờ, hãy bình tĩnh kiểm chứng qua chính quyền địa phương hoặc liên hệ tổng đài ngân hàng để được hỗ trợ.
  • Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo hãy báo ngay cho cơ quan công an.

Cách nhận quà Quốc khánh 100.000 đồng qua tính năng mới trên VNeID

Cách nhận quà Quốc khánh 100.000 đồng qua tính năng mới trên VNeID

VNeID đã chính thức mở tính năng đăng ký tài khoản an sinh xã hội cho người dân nhằm giúp họ dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ từ Nhà nước.

chính phủ tặng quà Quốc khánh tết Độc lập lừa đảo cảnh báo
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
