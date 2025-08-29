Cảnh giác lừa đảo lợi dụng chính sách tặng quà Quốc khánh 2.9

Hôm 28.8, Văn phòng Trung ương phát đi thông báo số 17129 cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Mỗi người dân sẽ nhận được quà trị giá 100.000 đồng nhằm tạo không khí vui tươi trong dịp Tết Độc lập.

Mỗi người dân sẽ nhận được quà trị giá 100.000 đồng nhằm tạo không khí vui tươi trong dịp Tết Độc lập ẢNH: MINH DUY

Để triển khai kế hoạch này, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các đơn vị này cần nhanh chóng rà soát đối tượng nhận quà và thực hiện chuyển quà đến tay người dân bằng các phương thức phù hợp, như chuyển khoản hoặc phát trực tiếp, với mục tiêu hoàn tất trước ngày Quốc khánh 2.9.

Nắm bắt được tâm trạng nhiều người dân đang quan tâm đến việc tìm kiếm cách thức nhận quà Quốc khánh 2.9 từ Chính phủ, những kẻ xấu đã sử dụng nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi khác nhau nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Vì vậy, fanpage Thông tin Chính phủ đã phát đi cảnh báo người dân cần đề cao cảnh giác để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Cơ quan công an các xã, phường tại các địa phương xác định thủ đoạn lừa đảo phổ biến mà kẻ xấu đang thực hiện bao gồm: gửi tin nhắn hoặc đường link giả mạo với nội dung "nhận quà tặng 100.000 đồng", "điền thông tin để nhận tiền", "cài đặt VNeID để nhận quà"; giả mạo cán bộ, công an, ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền để "xác thực"; lập fanpage, website giả danh cơ quan chức năng nhằm thu thập dữ liệu cá nhân.

Cách nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh qua VNeID

Một số nguyên tắc người dân cần nhớ

Nhằm tránh trở thành nạn nhân, cơ quan chức năng lưu ý người dân rằng "Mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được thực hiện công khai, minh bạch, qua các kênh chính thống như UBND xã/phường, cơ quan nhà nước, hoặc hệ thống ngân hàng theo thông báo chính thức". Đồng thời, một số khuyến cáo đã được cơ quan chức năng đưa ra để người dân thực hiện, bao gồm: