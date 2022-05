Cảnh giác với nhiều kiểu lừa đảo tinh vi

Mất 256 triệu trong 1 giờ

Anh L. (Q.1, TP.HCM) trình bày: Sáng 22.4, anh nhận được điện thoại, người gọi tự xưng là Phan Văn Nam ở Cục Quản lý giao thông đường bộ số 3, thông báo anh L. có 1 biên bản vi phạm giao thông, số biên bản 0038185, nội dung anh L. có thuê ô tô 4 chỗ vào ngày 6.4.2022, gây tai nạn giao thông ngày 8.4.2022 lúc 23 giờ 18 tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Với hành vi vi phạm này, anh L. sẽ bị xử phạt từ 1-3 năm tù, phạt hành chính đến 24 triệu đồng. Anh L. khẳng định anh không thuê xe, không đi Đà Nẵng từ mấy năm nay, thì người gọi nói có thể ai đó đã lấy thông tin cá nhân của anh L. và vi phạm, chi tiết vụ việc thế nào sẽ có công an TP.Đà Nẵng gọi cho anh L.

Ngay sau đó, một người tự xưng là công an TP.Đà Nẵng tên Hoàng Mạnh Khánh gọi điện cho anh L., khẳng định lại vi phạm của anh L. là đúng, có thể ai đó đã có được CMND của anh L. và phạm tội. Chưa dừng lại ở đó, người có được CMND của anh L. còn dính vào đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia do PC01 ngoài Hà Nội thụ lý. Người này còn mở loa ngoài điện thoại để anh L. nghe cuộc nói chuyện với cán bộ ở PC01 ngoài Hà Nội. Người tự xưng là PC01 nói anh L. dính vào đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, có mở tài khoản ngân hàng với số tiền lên đến vài trăm tỉ đồng. Người này yêu cầu anh L. hợp tác điều tra, giữ bí mật vì đây là chuyên án lớn, cần bảo mật, thậm chí với cả công an địa phương vì công an địa phương nơi anh L. sinh sống cũng có người dính vào đường dây này. Sau đó người này hướng dẫn anh L. từng bước để tiến hành xác minh.

Người gọi hướng dẫn anh L. ra khách sạn gần nhà để gặp điều tra viên, tin lời nên anh ra ngay. Đến nơi, đợi mãi không thấy ai, anh L. gọi lại số đã gọi cho mình thì người này cho biết đã là chuyên án mật thì điều tra viên không tiện xuất hiện. Sau đó người này yêu cầu anh L. không gọi qua điện thoại nữa mà chuyển sang gọi viber và giữ liên lạc liên tục, đây là bằng chứng để trình bày trước tòa, chứng minh anh L. vô tội. Tiếp đến, họ yêu cầu anh L. tải một app, sau đó khai báo mọi thông tin tài khoản ngân hàng của anh để xác minh tài khoản hiện tại của anh L. không phải tài khoản rửa tiền đang có vài trăm tỉ của đường dây buôn ma túy kia.

Đáng chú ý, họ hướng dẫn anh L. khai thêm thông tin ở phần bảo mật. Kể từ thời điểm anh L. khai, các tin nhắn OTP từ ngân hàng sẽ gửi về app của những người kia, không về điện thoại của anh L. nữa.

Chưa đầy 1 giờ, tất cả số tiền trong 2 tài khoản ngân hàng của anh L. đều bị chuyển hết sang số tài khoản: 21510004346455, Ngân hàng BIDV, chủ tài khoản tên NGUYEN DUC CHUNG. Chưa dừng lại, những người kia còn yêu cầu anh L. gọi điện thoại cho 10 người bạn, yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản của anh L. để xác nhận tài khoản của anh L. là tài khoản sạch. Sau khi chuyển khoản xong thì chụp màn hình chuyển khoản và gửi cho đường dây kia. Anh L. đã gọi cho 6 người bạn, mỗi người anh nhờ gửi 5 triệu đồng. Tiền bạn anh L. vừa chuyển đến thì lập tức bị chuyển sang cho tài khoản NGUYEN DUC CHUNG nói trên.





Sau một hồi làm theo, anh L. bừng tỉnh và lập tức đến ngân hàng để kiểm tra lại tài khoản thì mới biết mình đã bị mất 256 triệu đồng trong tài khoản. Sự việc đang được anh L. trình báo với công an Q.1 (TP.HCM).

Lừa mua hàng trúng thưởng

Bà M.T.H (ở đường Lý Thái Tổ, P.1, Q.3, TP.HCM) thì tố bị lừa đảo theo hình thức khác. “Trước đây tôi có mua hàng theo thông tin trên ti vi. Sau đó ít hôm, tôi nhận được cuộc gọi, người gọi tự xưng là Ngọc Thu, ở Trung tâm mua sắm trực tuyến của Đài truyền hình TP.HCM. Người này báo tin họ tổ chức bốc thăm trúng thưởng và tôi may mắn trúng 50 triệu đồng. Để nhận được tiền thưởng, tôi phải mua hàng ủng hộ”, bà H. cho biết. Sau đó, họ gửi cho bà H. 3 đơn hàng, đơn hàng ngày 8.4 gồm dầu nóng Hàn Quốc và trà gừng trị giá 900 ngàn đồng; đơn hàng ngày 12.4 gồm trà nhân sâm và dầu xanh trị giá 1,1 triệu đồng; đơn hàng ngày 16.4 gồm hộp sụn vi cá mập và chảo cán gỗ trị giá 2 triệu đồng. “Thực tế giá hàng hóa họ bán cao gấp nhiều lần so với giá thị trường, nhưng vì tin tưởng và mong chờ nhận phần thưởng nên tôi cứ nhắm mắt mua”, bà H. nói

Chưa dừng lại, sau khi mua xong 3 đơn hàng trên, bà H. lại nhận cuộc gọi yêu cầu bà nộp 5 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân để nhận tiền thưởng 50 triệu đồng. Lúc này, bà H. kể với người cháu, người cháu nghi ngờ liền gọi điện lại yêu cầu cung cấp địa chỉ cụ thể nơi nộp tiền là tầng mấy của Đài truyền hình TP.HCM để gia đình lên nộp trực tiếp thì đầu dây bên kia cúp máy, không liên hệ được nữa.

Trên hóa đơn thu tiền mua hàng của bà H. thể hiện đơn vị giao hàng cho bà là Công ty TNHH Fun House Shop - 569/5C Vườn Lài, tổ 27, KP.2, P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM, điện thoại: 0782911582.

Tra cứu thông tin, Công ty TNHH Fun House Shop có mã số thuế 0317159504, người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Hoàng Khanh, số điện thoại đăng ký là 0782911582. Gọi vào số điện thoại đó thì người bắt máy xưng tên là Minh, đang là sinh viên, được Công ty TNHH Fun House Shop mượn số điện thoại để làm cầu nối, ai gọi đến thì ghi nhận thông tin và chuyển về cho công ty chứ anh ta không có gửi hàng. Hỏi anh ta địa chỉ chính xác công ty thì anh này cho biết: “Em cũng không biết địa chỉ cụ thể công ty ở đâu, họ bảo địa chỉ 569/5C Vườn Lài, tổ 27, KP.2, P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM là địa chỉ trụ sở chính, còn công ty hoạt động ở nhiều nơi lắm”.