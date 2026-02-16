Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Cảnh sát Hàn Quốc bị đánh cắp 1,5 triệu USD Bitcoin

Khương Nha
Khương Nha
16/02/2026 16:21 GMT+7

22 Bitcoin nằm trong ví lạnh, được cảnh sát Hàn Quốc tịch thu trong một vụ án từ năm 2021, bỗng biến mất làm dấy lên nhiều lo ngại về năng lực quản lý tài sản mã hóa của cơ quan chức năng.

Thời báo Kinh tế Seoul (Seoul Economic Daily) dẫn lời các nhà chức trách cho biết cảnh sát khu vực Gangnam, Seoul (Hàn Quốc) đã làm mất 22 Bitcoin (BTC) trị giá khoảng 1,5 triệu USD. 

Đáng chú ý, việc này được phát hiện trong một cuộc kiểm toán nội bộ của cảnh sát, không phải thông qua các hoạt động giám sát định kỳ. Số BTC này được đối tượng trong một cuộc điều tra năm 2021 tự nguyện giao nộp. Đến nay, vụ án vẫn tạm dừng điều tra, chưa có kết luận cuối cùng.

Theo các nguồn tin, 22 Bitcoin đã được chuyển ra bên ngoài, dù ví lạnh lưu trữ tài sản không bị đánh cắp. 

Cảnh sát Hàn Quốc bị lừa mất 1,5 triệu USD Bitcoin - Ảnh 1.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin và Ethereum

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên cơ quan chức năng Hàn Quốc làm mất số Bitcoin thu giữ được từ các vụ án. Trước đó vào tháng 8.2025, Văn phòng Công tố quận Gwangju đã làm mất 320 BTC, trị giá khoảng 21,3 triệu USD. 

Cuộc điều tra sau đó cho thấy công tố viên trong vụ án nói họ bị đánh cắp mật khẩu sau một cuộc tấn công lừa đảo (phishing). Liên tiếp những vụ mất trộm Bitcoin kỳ lạ đã phơi bày năng lực về quản lý Bitcoin được tịch thu và các biện pháp bảo vệ tài sản kỹ thuật số. 

Liên quan đến 22 Bitcoin bị mất, cơ quan chức năng cho biết đang tiếp tục điều tra các tình tiết và không loại trừ khả năng có giao dịch nội bộ hoặc cá nhân có liên quan đến sự cố.

Trước đó, vào tháng 1, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã phán quyết rằng các nhà điều tra có thể tịch thu Bitcoin được nắm giữ tại các sàn giao dịch tập trung. Bitcoin hiện là "đối tượng bị tịch thu" theo luật Tố tụng Hình sự vì nó là thông tin điện tử có khả năng quản lý, giao dịch và giá trị kinh tế độc lập. Phán quyết này có nghĩa người dùng Hàn Quốc giữ Bitcoin trên các sàn giao dịch có thể bị đóng băng tài sản nếu có liên quan đến cáo buộc hình sự.

Gần nhất vào đầu tháng 2, Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra nhắm vào Bithumb - sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn thứ hai nước này về 44 tỉ USD 'Bitcoin ma'. Sự việc bắt đầu từ việc Bithumb tặng nhầm 2.000 BTC cho mỗi tài khoản. Vấn đề nằm ở chỗ tổng số Bitcoin được tặng nhầm cao gấp 14 lần số BTC sàn đang nắm giữ. Điều này làm dấy lên nhiều lo ngại về khả năng kiểm toán, giám sát giao dịch của cơ quan chức năng với lĩnh vực còn mới mẻ.

