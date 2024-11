Cảnh sát phá cabin giải cứu tài xế bị thương, mắc kẹt trên xe tải

Sáng 6.11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH của đơn vị này vừa giải cứu một tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin xe tải sau tai nạn giao thông.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 5.11, ông Nguyễn Văn Lý (41 tuổi, trú TT.Hương Canh, H.Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) lái xe ô tô tải mang biển số 88H-003.50 trên QL6, hướng Sơn La - Hà Nội. Khi đến km 261+400 QL6, đoạn qua địa phận bản Cò Nòi (xã Cò Nòi, H.Mai Sơn, Sơn La), xe tải của ông Lý đã va chạm với xe tải mang biển số 51C-956.97 do anh Phùng Đình Dự (36 tuổi, trú xã Thạch Đà, H.Mê Linh, TP.Hà Nội) điều khiển theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: CAO THIÊN

Cú va chạm mạnh khiến 2 phương tiện hư hỏng nặng, anh Dự bị thương và mắc kẹt trong cabin.

Nhận thông tin về vụ tai nạn, lãnh đạo Công an H.Mai Sơn đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH xuất 1 xe cùng 8 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Sau khi tiếp cận, lực lượng cứu nạn đã dùng phương tiện cắt, phá cabin để anh Dự thoát ra ngoài, được lực lượng y tế sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa Mai Sơn (Sơn La) điều trị. Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán anh Dự bị gãy xương cẳng chân trái, chảy nhiều máu.

Công an H.Mai Sơn cử cán bộ ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe của nạn nhân, chờ người thân tới ẢNH: CAO THIÊN

Theo Công an tỉnh Sơn La, do người thân anh Dự ở xa, thời điểm xảy ra tai nạn chỉ có một mình nên Công an H.Mai Sơn đã làm thủ tục nhập viện và bố trí 2 cán bộ ở lại theo dõi sức khỏe của nạn nhân.