Cạnh tranh quyết liệt giải vô địch cầu lông thiếu niên quốc gia

Tối 21.6, tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2026 tranh giải Donex.

Giải đấu diễn ra từ ngày 22 đến 27.6, quy tụ những gương mặt trẻ tiềm năng của cầu lông Việt Nam hiện nay. Năm nay, gần 600 VĐV đến từ 27/34 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước cùng hội tụ tại thành phố biển Đà Nẵng, mang đến không khí sôi động và đầy nhiệt huyết của mùa giải cầu lông thiếu niên lớn nhất cả nước.

Lễ khai mạc tổ chức tối 21.6 Ảnh: Nguyễn Tự

Sự tham dự của 600 VĐV sẽ giúp giải đấu có được tính hấp dẫn

Các tay vợt sẽ tranh tài ở 5 nhóm tuổi U.9, U.11, U.13, U.15 và U.17 với các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Mặc dù số lượng đoàn tham dự có sự thay đổi do việc sáp nhập tỉnh thành, nhưng chất lượng chuyên môn của giải đấu năm nay vẫn tiếp tục được đánh giá cao khi quy tụ nhiều trung tâm đào tạo cầu lông mạnh trên cả nước.

Đây là dịp để địa phương kiểm chứng hiệu quả công tác đào tạo trẻ, đồng thời tạo cơ hội cho VĐV tích lũy kinh nghiệm thi đấu, bản lĩnh tâm lý và khả năng thích ứng ở môi trường cạnh tranh cao.

Các VĐV thiếu niên sẽ có được kinh nghiệm thi đấu thông qua những giải có chất lượng cao

Trong những năm gần đây, công tác bồi dưỡng cầu lông tại nhiều địa phương đã có những chuyển biến tích cực và dấu ấn nổi bật, ngày càng thu hẹp khoảng cách về chuyên môn và thành tích giữa các đơn vị.

Điều này hứa hẹn một mùa giải giàu tính cạnh tranh với nhiều bất ngờ ở các nội dung thi đấu. Theo đánh giá từ giới chuyên môn, lứa VĐV năm nay sở hữu nền tảng kỹ thuật bài bản, được tiếp cận sớm với các phương pháp huấn luyện chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thi đấu cọ xát trước đó.

Đây được xem là tín hiệu tích cực cho quá trình xây dựng lớp vận động viên trẻ kế cận cho cầu lông Việt Nam trong tương lai. Với chất lượng ngày càng được nâng cao, quy mô tổ chức chuyên nghiệp cùng sự đồng hành của các đơn vị tổ chức - tài trợ, giải vô địch cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2026 tranh giải Donex tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sân chơi đóng vai trò quan trọng của hệ thống thi đấu thành tích cao Việt Nam.

