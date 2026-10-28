Cào 100 vé, người phụ nữ trúng độc đắc 1 tỉ đồng xổ số cào Cần Thơ

Đại lý vé số Kim Tuyến ở Đồng Nai cho biết đã đổi thưởng cho khách có tờ vé số cào trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé thuộc xổ số cào Cần Thơ sau khi cào có dãy số 561240 trúng độc đắc trị giá 1 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Chủ nhân của tờ vé số cào may mắn là người phụ nữ. Người này mua 100 vé để cào, bất ngờ có một vé trúng độc đắc. Chị ấy đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận tiền qua chuyển khoản. Không chỉ kinh doanh vé số cào, chúng tôi cũng phục vụ khách chơi xổ số truyền thống, thỉnh thoảng đổi thưởng cho khách có vé số trúng độc đắc", đại lý vé số Kim Tuyến cho hay.

Đại lý vé số Tuyên Minh cũng đổi thưởng tờ vé số cào trúng độc đắc ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

Trong khi đó, đại lý vé số Tuyên Minh ở TP.HCM cho hay đã trực tiếp bán trúng và đổi thưởng vé số cào độc đắc đài Cần Thơ. Cụ thể, sau khi cào, tờ vé số cũng xuất hiện dãy 561240.

Hình ảnh những tờ vé số cào Cần Thơ trúng độc đắc sau khi đổi thưởng được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người.

Theo Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ mỗi tờ vé số cào có mệnh giá 10.000 đồng. Người chơi cào lớp tráng bạc trên vé để biết ngay kết quả, thời hạn lưu hành vé kéo dài 90 ngày kể từ ngày phát hành.

Người chơi trúng số có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn lưu hành của đợt vé đó. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, chắp vá và hay tẩy xoá.