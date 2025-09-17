Cao Bằng: Tưới xăng đốt nhà nhằm trả thù cá nhân

Theo thông tin từ Công an xã Đức Long (Cao Bằng), khoảng 2 giờ sáng ngày 16.9, chị Đ.T.N.A (sinh năm 1985, trú tại Bản Néng) đang ngủ thì bất ngờ phát hiện lửa bùng lên từ cửa chính nhà mình. Chị A. nhanh chóng thoát ra ngoài qua cửa sau và đến trình báo công an.

Hiện trường vụ phóng hỏa tại nhà riêng chị Đ.T.N.A tại xóm Khuổi Cáp (xã Đức Long, Cao Bằng) ẢNH: CÔNG AN XÃ ĐỨC LONG

Ngay lập tức, Công an xã Đức Long đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân dập tắt đám cháy. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Chỉ sau một giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm N.V.L (trú tại xã Phúc Sơn, Hà Nội) khi đang tìm cách bỏ trốn trên QL 4A, cách hiện trường khoảng 5 km. Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận đã dùng khoảng 10 lít xăng để phóng hỏa nhà chị A. do mâu thuẫn cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Đức Long và Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.