Những ngày đầu tháng 4.2026, tại TP.HCM, chỉ sau 8 giờ sáng, nắng nóng đã nhanh chóng trở nên gay gắt, bao trùm khắp thành phố và tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Bước vào mùa khô, nhiệt độ thường xuyên chạm ngưỡng 35 độ. Tuy nhiên, dưới tác động của hiệu ứng “đảo nhiệt đô thị”, mức nhiệt mà người dân thực sự cảm nhận còn cao hơn nhiều so với số liệu đo lường.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, điều hòa, quạt máy và các thiết bị làm mát gần như phải hoạt động liên tục, hết công suất cả ngày lẫn đêm để xua tan cái nóng oi bức.

Cao điểm nắng nóng tại TP.HCM: Khi hóa đơn tiền điện cũng ‘bốc hỏa’

Thế nhưng, cái nóng không chỉ dừng lại ở thời tiết. Những hóa đơn tiền điện tăng theo lũy kế cũng khiến túi tiền của nhiều gia đình trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Trước chi phí điện năng ngày càng cao, không ít người phải cân nhắc mỗi khi bật máy lạnh hay sử dụng các thiết bị làm mát giữa cái nắng thiêu đốt của Sài Gòn.