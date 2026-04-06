Cao điểm nắng nóng tại TP.HCM: Khi hóa đơn tiền điện cũng ‘bốc hỏa’
Video Đời sống

Khang Phúc - Vân Vân
06/04/2026 06:00 GMT+7

Những ngày đầu tháng 4.2026, TP.HCM bước vào cao điểm nắng nóng. Có những ngày nhiệt độ ghi nhận lên đến 35 độ, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, kéo theo hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình cũng “nóng” lên theo thời tiết.

Những ngày đầu tháng 4.2026, tại TP.HCM, chỉ sau 8 giờ sáng, nắng nóng đã nhanh chóng trở nên gay gắt, bao trùm khắp thành phố và tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Bước vào mùa khô, nhiệt độ thường xuyên chạm ngưỡng 35 độ. Tuy nhiên, dưới tác động của hiệu ứng “đảo nhiệt đô thị”, mức nhiệt mà người dân thực sự cảm nhận còn cao hơn nhiều so với số liệu đo lường.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, điều hòa, quạt máy và các thiết bị làm mát gần như phải hoạt động liên tục, hết công suất cả ngày lẫn đêm để xua tan cái nóng oi bức.

Thế nhưng, cái nóng không chỉ dừng lại ở thời tiết. Những hóa đơn tiền điện tăng theo lũy kế cũng khiến túi tiền của nhiều gia đình trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Trước chi phí điện năng ngày càng cao, không ít người phải cân nhắc mỗi khi bật máy lạnh hay sử dụng các thiết bị làm mát giữa cái nắng thiêu đốt của Sài Gòn.

Cao điểm nắng nóng tại TP.HCM: Khi hóa đơn tiền điện cũng ‘bốc hỏa’ - Ảnh 1.

Nhiệt độ những ngày gần đây thường xuyên chạm ngưỡng 35 độ

ẢNH: KHANG PHÚC

 

Nắng nóng 'thiêu đốt', xóm ve chai oi bức: Nhiều người thức trắng vì không chịu nổi

Giữa những ngày nắng nóng gay gắt cuối tháng 3.2026, con hẻm 184 đường Nguyễn Xí (P.Bình Thạnh, TP.HCM), nơi được gọi là “xóm ve chai” trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Trong những căn nhà tôn chật chội, cái nóng bị giữ lại như thiêu đốt, khiến cuộc sống vốn đã khó khăn của người lao động nghèo nay càng thêm chật vật.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
