Nắng nóng 'thiếu đốt', xóm ve chai oi bức: Nhiều người thức trắng vì không chịu nổi

Những ngày cuối tháng 3.2026, nắng nóng gay gắt bao trùm TP.HCM, có nơi nhiệt độ lên tới 34 độ C. Cái nóng như đổ lửa như một thử thách khắc nghiệt với những người lao động nghèo đang mưu sinh từng ngày.

Tại xóm ve chai trong con hẻm 184 đường Nguyễn Xí, P.Bình Thạnh, cuộc sống vốn đã chật vật nay càng thêm nhọc nhằn. Những căn nhà tạm bợ, bốn phía quây kín bằng tôn cũ, hấp thụ nhiệt khiến không gian bên trong như một “lò nung” giữa trưa hè.

Với ông Trần Văn Minh, dù sức khỏe yếu, ông vẫn phải ra ngoài kiếm sống

Với ông Trần Văn Minh, dù sức khỏe yếu, ông vẫn phải ra ngoài kiếm sống. Thế nhưng, điều khó khăn nhất không chỉ là mưu sinh, mà còn là tìm một chỗ trú thân tránh nóng. Trưa về, ông lại ngồi trước cửa, chờ đến khi trời dịu lại mới dám vào trong nhà nghỉ ngơi.

Ông Minh lại ngồi trước cửa, chờ đến khi trời dịu lại mới dám vào trong nhà nghỉ ngơi ẢNH: SẦM ÁNH

Cái nóng hầm hập không chỉ bủa vây ban ngày mà còn kéo dài suốt đêm ẢNH: SẦM ÁNH

Phải cần đến ba chiếc quạt trong một căn nhà quây tôn, bà Tiêu Thị Tư cho biết, đôi khi vì trời quá nóng nên có những đêm bà phải thức trắng, hay chỉ chợp mắt được một lát rồi lại tỉnh giấc vì ngột ngạt, khó thở. Cái nóng hầm hập không chỉ bủa vây ban ngày mà còn kéo dài suốt đêm.

Với những người lao động nghèo, khi điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục bước ra đường, bất chấp thời tiết khắc nghiệt, để kiếm từng đồng trang trải cuộc sống.