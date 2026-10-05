Cao tốc Bến Lức - Long Thành tiện lợi thế nào?

Rút ngắn thời gian và khoảng cách

Nhớ lại hành trình từ Long An (cũ) đi Đồng Nai, anh Cao Ngọc Sáng, 48 tuổi, một tài xế container lâu năm, tỏ ra ngán ngẩm: Khoảng cách thực tế chỉ có vài chục km, nhưng tôi phải mất khá nhiều thời gian để di chuyển vì ùn tắc. Từ miền Tây, để đi về hướng Đồng Nai chỉ có thể di chuyển theo hướng Nguyễn Văn Linh, vượt cầu Phú Mỹ, di chuyển tiếp trên đường Võ Chí Công và lên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, hoặc rẽ sang hướng Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ để đi Biên Hòa. "Tất cả tuyến đường này đều thường xuyên bị ùn tắc, kẹt xe có khi vài tiếng đồng hồ là bình thường. Nay cao tốc Bến Lức - Long Thành đã thông xe toàn tuyến, không cần phải đi xuyên qua thành phố nữa. Quá sức tiện lợi", anh Sáng nói.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến sau 12 năm xây dựng giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Đồng Nai đến các tỉnh miền Tây ẢNH: QUANG THUẦN

Anh Nguyễn Cao Cường, 42 tuổi, một tài xế khác ngụ TP.HCM, cũng bày tỏ: "Tôi sợ nhất là đi qua khu vực cầu Phú Mỹ, nếu có sự cố xe chết máy hay tai nạn trên cầu là quãng đường ùn tắc kéo dài đến tận khu vực Phú Mỹ Hưng. Những lúc đó thời gian chờ đợi rất mệt mỏi, chưa kể tốn thêm xăng dầu và sức khỏe bị ảnh hưởng. Hiện nay đã có thêm cao tốc Bến Lức - Long Thành, lượng xe chở hàng giảm bớt đi qua cầu Phú Mỹ thì sẽ giúp hạn chế ùn tắc".

Lãnh đạo một doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu tại Cần Thơ lại nhìn từ góc độ kinh tế: "Nhiều năm qua, việc vận chuyển hàng hóa tôm từ nhà máy ở Cần Thơ đến cảng Cái Mép để xuất khẩu mất nhiều thời gian, phát sinh thêm chi phí. Tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đã rút ngắn hơn khoảng 40 km, tiết kiệm khoảng 15 lít dầu, trị giá khoảng 450.000 đồng. Dù phí qua trạm cao hơn nhưng tính ra vẫn tiết kiệm được 350.000 đồng chi phí xăng dầu và thời gian giao nhận. Bình quân mỗi năm công ty tôi xuất khẩu khoảng 1.000 container, chi phí tiết giảm được không hề nhỏ".

Chị Nguyễn Thị Trinh (30 tuổi, quê Cà Mau) đi làm công nhân ở Đồng Nai, con nhỏ gửi bà ngoại chăm nên thường xuyên về Cà Mau thăm gia đình. Mỗi lần di chuyển rất vất vả và mất nhiều thời gian, có khi mất nửa ngày trên đường. Khi nghe tin cao tốc từ Đồng Nai về miền Tây thông xe, chị bày tỏ vui mừng vì quãng đường về thăm con đã gần hơn một chút.

Mỗi người một góc nhìn riêng nhưng đều phấn khởi. Theo ghi nhận từ cơ quan quản lý, trong những ngày đầu thông xe toàn tuyến, mỗi ngày có 25.000 - 26.000 lượt phương tiện lưu thông từ điểm đầu đến điểm cuối. So với thời điểm trước khi thông xe toàn tuyến, lưu lượng tăng khoảng 30%, doanh thu tăng 140%.

Việc khai thác toàn tuyến Bến Lức - Long Thành tạo trục kết nối liên tục từ khu vực phía tây qua TP.HCM đến Đồng Nai ẢNH: QUANG THUẦN TẠO BẰNG AI

Tài xế vẫn lo phí và phạt

Với người dân Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL, tác động dễ nhận thấy nhất của cao tốc Bến Lức - Long Thành là thời gian. Hiện thời gian di chuyển của một chuyến xe khách từ Cần Thơ - Đồng Nai thường mất khoảng 5 tiếng rưỡi - 6 tiếng rưỡi. Khi toàn tuyến Bến Lức - Long Thành được nối thông, xe có thêm một hành lang đi thẳng về phía đông, hạn chế việc phải xuyên qua các tuyến đường đô thị phía nam TP.HCM, hành trình vì thế rút ngắn đáng kể. "Khi di chuyển qua cao tốc, chi phí sẽ tăng lên nhưng thời gian lưu thông sẽ giảm xuống. Về giá vé, do trong giai đoạn đầu chúng tôi đang tìm hiểu và đánh giá nên chưa có sự điều chỉnh. Tuy nhiên, chắc chắn phần thời gian tiết kiệm được có thể mang lại giá trị lớn hơn cho hành khách và doanh nghiệp vận tải, đặc biệt khi xe có thể tăng vòng quay và phục vụ thêm chuyến", một tài xế thường đi khu vực này cho biết.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Công ty TNHH vận tải Bảo Long VN, cũng khẳng định việc rút ngắn quãng đường sẽ tiết kiệm chi phí khi đưa vào hoạt động tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Tuy nhiên, do còn quá sớm nên doanh nghiệp phải chờ vận hành thực tế mới có thể đánh giá chính xác bằng những con số cụ thể. Theo phản ánh của tài xế thì tuyến cao tốc này vẫn chưa kết nối với tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu, do đó xe chở hàng vẫn phải di chuyển vào QL51 và tiếp tục ùn tắc trên đoạn đường này.

Một doanh nghiệp khác cũng nhận định việc khai thác toàn tuyến Bến Lức - Long Thành tạo trục kết nối liên tục từ khu vực phía tây qua TP.HCM đến Đồng Nai. Tuy nhiên, khả năng kết nối của tuyến với Vành đai 3 TP.HCM hiện chưa phát huy đầy đủ do dự án còn dang dở. Bên cạnh đó, nút giao Tân Hiệp thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa kịp đưa vào khai thác cùng thời điểm. Trong giai đoạn này, phương tiện từ hướng tây về Đồng Nai khi đến nút giao QL51 vẫn sẽ lưu thông trên QL51, chưa thể kết nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Vì thế theo anh Lê Minh Hiếu, một tài xế chuyên chạy tuyến Đồng Nai - miền Tây, khi nút Tân Hiệp hoàn thiện, hai tuyến cao tốc được kết nối liên thông, lợi ích đối với vận tải hàng hóa và hành khách từ miền Tây về khu vực cảng biển Đông Nam bộ sẽ rõ nét hơn.

Khảo sát của Thanh Niên cho thấy bên cạnh niềm vui đỡ phải vất vả chịu đựng cảnh ùn tắc kéo dài, cánh tài xế còn lo lắng bị phạt nguội với mức phạt khá cao. Đại diện Công ty vận tải Bảo Long cho biết: Một nghịch lý đang được đặt ra khi mạng lưới cao tốc ngày càng mở rộng là đường cao tốc nhanh hơn, an toàn hơn nhưng không phải lúc nào cũng là lựa chọn đầu tiên của xe container. Lý do không chỉ nằm ở phí cao tốc mà còn liên quan đến rủi ro bị phạt nguội và điều kiện dừng nghỉ trên đường. Quy định hiện hành, ô tô chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường có quy định tốc độ tối thiểu có thể bị phạt từ 800.000 đồng - 1 triệu đồng.

Trường hợp xe chạy chậm hơn các xe cùng chiều nhưng không đi về làn bên phải cũng thuộc nhóm hành vi bị xử phạt. Trong khi đó, trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, tốc độ khai thác phần lớn tuyến là tối đa 90 km/giờ và tối thiểu 60 km/giờ. Với xe container, việc phải liên tục quan sát biển báo để điều chỉnh tốc độ là điều đặc biệt quan trọng. "Chẳng hạn, nếu đang quen chạy 90 km/giờ mà bước vào đoạn giới hạn 80 km/giờ, chỉ cần không giảm tốc kịp thời là tài xế có thể rơi vào khung vi phạm và bị phạt 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe; mức vượt trên 20 - 35 km/giờ là 6 - 8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm.

"Vì vậy, với tài xế chạy hàng nghìn km mỗi tháng, tâm lý thà đi chậm trên quốc lộ còn hơn chịu một khoản phạt lớn trên cao tốc có thể trở thành một yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn tuyến đường", một tài xế thừa nhận.