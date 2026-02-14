Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khai thác tạm 2 trạm dừng nghỉ trong dịp tết

Thanh Duy
14/02/2026 17:11 GMT+7

Trong giai đoạn đầu khai thác, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau bố trí tạm 2 trạm dừng nghỉ để phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngày 14.2, tin từ Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, sẽ thực hiện trạm dừng nghỉ trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, nhằm phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính hơn 110 km, được chia làm 2 dự án thành phần: đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (37,07 km) và đoạn Hậu Giang - Cà Mau (73,2 km). Tại mỗi dự án thành phần sẽ bố trí một trạm dừng nghỉ.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khai thác tạm 2 trạm dừng nghỉ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN

Cụ thể, ở đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, trạm dừng nghỉ tại Km 2006+00, trên địa phận xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ. Ở đoạn Hậu Giang - Cà Mau, trạm dừng nghỉ tại Km 2061+200, trên địa phận xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang.

Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, hai trạm dừng nghỉ sẽ được đưa vào khai thác tạm với một số hạng mục thiết yếu như bãi đỗ xe, khu vệ sinh, dịch vụ nước uống… phục vụ lái xe và hành khách, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách trong giai đoạn đầu khai thác tuyến cao tốc này.

Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện theo đúng quy mô, thiết kế được phê duyệt trong thời gian tới.

Theo kế hoạch trên, trạm dừng nghỉ tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ sẽ đưa vào khai thác tạm từ 8 giờ ngày 15.2. Trong khi đó, trạm dừng nghỉ tại xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang đưa vào khai thác tạm từ 22 giờ ngày 12.2.

