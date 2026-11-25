Tiếp sức đào tạo nhân lực du lịch

Tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch Việt Nam đang đặt ra thách thức về nguồn nhân lực cả về số lượng lẫn chất lượng. Không chỉ thiếu lao động trực tiếp tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, doanh nghiệp (DN) lữ hành, ngành du lịch còn thiếu nhân sự có năng lực quản trị, ngoại ngữ và khả năng thích ứng với các mô hình kinh doanh mới. Sự dịch chuyển cơ cấu thị trường khách quốc tế, với sự tăng trưởng của các thị trường Nga, Ấn Độ, Trung Đông và châu Âu, cũng đòi hỏi đội ngũ lao động am hiểu ngôn ngữ, văn hóa, tập quán và nhu cầu của từng nhóm khách. Trong khi đó, nhiều DN vẫn phải đào tạo lại nhân viên sau tuyển dụng, còn các địa phương mới phát triển du lịch gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân sự có chuyên môn.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố then chốt để tăng sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam Ảnh: Nhật Thịnh

Theo số liệu do Bộ VH-TT-DL công bố tại phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch cuối tháng 9, mỗi năm ngành cần bổ sung khoảng 40.000 lao động nhưng nguồn cung chỉ đáp ứng khoảng 20.000 người; tỷ lệ nhân lực du lịch qua đào tạo mới đạt khoảng 43%.

Đặt trong bối cảnh đó, với Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam chính thức có hiệu lực từ 1.7.2027, công tác phát triển nguồn nhân lực sẽ có thêm nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Với thời hạn thực hiện 10 năm, đến hết ngày 31.12.2036, nghị quyết tạo điều kiện để địa phương, DN và cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực dài hạn. Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, kỹ năng nghề, quản trị, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sáng tạo nội dung số và văn hóa ứng xử, ưu tiên lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và thành viên hợp tác xã.

Đáng chú ý, nghị quyết trao quyền cho HĐND cấp tỉnh xây dựng chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực phù hợp khả năng cân đối ngân sách địa phương; khuyến khích DN đào tạo, tuyển dụng lao động tại chỗ và nâng cao năng lực của các cơ sở đào tạo. Cơ chế này mở ra cơ hội xây dựng các chương trình đào tạo sát với thế mạnh du lịch, đặc thù thị trường khách và nhu cầu lao động của từng điểm đến.

Trao đổi với PV Thanh Niên, PGS-TS Nguyễn Đức Thắng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Đông Á, Tổng thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, cho biết: Việc Nhà nước, Quốc hội quan tâm và dành cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển nguồn nhân lực du lịch là tín hiệu rất đáng phấn khởi đối với các cơ sở đào tạo cũng như những người làm công tác giáo dục. Hiện nay, Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam đang triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực tại các địa phương và cơ sở đào tạo. Qua quan sát thực tế hiện nay, hầu hết các cơ sở đào tạo khó có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu nhân lực rất lớn và đa dạng của thị trường. Do đó, việc các địa phương chủ động phát triển nguồn nhân lực nội tại, phục vụ nhu cầu phát triển du lịch của chính mình là hướng đi phù hợp.

Chia nguồn nhân lực du lịch hiện nay thành 2 nhóm, ông Thắng phân tích: Nhóm thứ nhất là lao động được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp tại các cơ sở giáo dục từ trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đến sau đại học. Cả nước hiện có hơn 110 cơ sở đào tạo nhân lực du lịch trình độ đại học trở lên và gần 200 cơ sở đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nghề. Với mạng lưới này, các cơ sở đào tạo đang nỗ lực đáp ứng những yêu cầu cơ bản của thị trường lao động. Nhóm thứ hai là lực lượng lao động trực tiếp tham gia cung ứng dịch vụ du lịch tại địa phương nhưng không nhất thiết phải trải qua các chương trình đào tạo dài hạn, chính quy. Đây là nhóm rất cần được hỗ trợ bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.

Ông Thắng dẫn chứng tại các tỉnh miền núi như Tuyên Quang, nhu cầu sử dụng lao động phục vụ vận chuyển khách quốc tế, đặc biệt là khách phương Tây hiện rất lớn. Tuy nhiên, phần lớn lực lượng này chưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ và ngoại ngữ, chủ yếu làm việc dựa trên kinh nghiệm nên có thể dẫn đến bất cập trong quá trình phục vụ du khách. Lợi thế của việc giao quyền chủ động cho địa phương là chính địa phương hiểu rõ mình đang cần nguồn nhân lực như thế nào, cần bổ sung những kỹ năng gì để phục vụ các sản phẩm du lịch đặc thù.

D OANH NGHIỆP , địa phương phải chủ động

Các chuyên gia có chung nhận định đây là thời điểm rất thuận lợi để tăng cường liên kết giữa chính quyền địa phương, DN và các cơ sở đào tạo. Thay vì nhà trường tự xây dựng chương trình rồi cung ứng lao động cho thị trường, cần chuyển mạnh sang phương thức đào tạo theo nhu cầu, theo đơn đặt hàng cụ thể.

Lao động địa phương được ưu tiên hỗ trợ đào tạo, tạo cơ hội tham gia và hưởng lợi từ phát triển du lịch Ảnh: Nhật Thịnh

"Qua trao đổi với lãnh đạo một DN chuyên tổ chức tour phục vụ khách tỉ phú, hay các đoàn khách đặc biệt, tôi nhận thấy DN rất mong muốn các trường xây dựng những chuyên đề đào tạo chuyên sâu, giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng phù hợp với phân khúc khách hàng mà DN đang hướng đến. Đây là nhu cầu thực tế, đòi hỏi mức độ chuyên môn hóa cao trong đào tạo nhân lực du lịch", PGS-TS Nguyễn Đức Thắng kể.

Các địa phương cũng có thể áp dụng phương thức tương tự. Nếu gặp khó khăn trong việc tự tổ chức đào tạo thì có thể trực tiếp đặt hàng các trường đại học, cơ sở giáo dục có chuyên môn, đội ngũ giảng viên có thể đến tận nơi tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng. Khi có nguồn ngân sách phù hợp, các trường có thể bố trí giảng viên đến trực tiếp giảng dạy, đồng thời huy động chuyên gia, nhân sự giàu kinh nghiệm từ DN tham gia hướng dẫn thực hành theo phương thức cầm tay chỉ việc.

Mặt khác, Th.S Vũ Nguyễn Minh Trí, Tổng thư ký CLB Doanh nghiệp Việt Nam, Giám đốc kinh doanh Adavigo Travel & Event, cho rằng DN cần chuyển từ vai trò "người tuyển dụng" sang "người cùng đào tạo", chủ động đặt hàng nhân lực theo vị trí việc làm, phối hợp với nhà trường xây dựng chương trình giảng dạy.

"Chương trình đào tạo cần tập trung vào 3 nhóm năng lực là sử dụng AI có trách nhiệm; ngoại ngữ ứng dụng gắn với khả năng giới thiệu văn hóa Việt Nam; văn hóa ứng xử và tinh thần phục vụ. Đây là những năng lực giúp người lao động thích ứng với thị trường và phát huy lợi thế của con người trước sự phát triển của công nghệ", ông Trí nói.

Đối với chính quyền địa phương, ông Trí đề xuất xây dựng cơ chế hỗ trợ đào tạo gắn với kết quả đầu ra và khả năng có việc làm, ưu tiên lao động tại chỗ. Việc thẩm định các dự án du lịch cần gắn với phương án phát triển nhân lực. Các địa phương cũng cần xây dựng cơ sở dữ liệu để dự báo cung - cầu lao động, phát huy vai trò cầu nối của các hiệp hội, CLB doanh nghiệp với cơ sở đào tạo.