Cặp đôi nên duyên nhờ lần 'hỗ trợ vay vốn', kết hôn sau 1 năm tìm hiểu

Trước khi có tổ ấm viên mãn như hiện tại, cặp đôi Thanh Tùng - Phương Loan từng đối diện với không ít thử thách trong đời sống hôn nhân. Nam khách mời kể cả hai gặp gỡ nhau từ thời sinh viên, từ một dịp rất tình cờ. Trong lần Phương Loan đi làm thủ tục vay vốn học tập và được Thanh Tùng hỗ trợ, từ những cuộc trò chuyện đơn giản, cả hai dần trở nên thân thiết hơn.

Hành trình hôn nhân của Thanh Tùng - Phương Loan

Thanh Tùng - Phương Loan góp mặt trong chương trình Thuận vợ thuận chồng, lên sóng trên VTV9 Ảnh: NSX

Phương Loan chia sẻ, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong giai đoạn yêu nhau là những lần hẹn hò đi ăn, đi chơi. Dù bản thân là người “khó tính trong ăn uống”, nhưng với sự kiên trì của Thanh Tùng, nữ khách mời đã dần mở lòng và cảm nhận sự chân thành của anh.

Khi quyết định tiến đến hôn nhân sau một năm quen nhau, cặp đôi từng đối mặt với sự phản đối từ gia đình Phương Loan. Lý do là thời sinh viên, Thanh Tùng thường có những buổi gặp gỡ cùng bạn bè khiến mẹ cô lo ngại con gái sẽ khổ khi lập gia đình. Trước áp lực này, anh Tùng chia sẻ mình đã nỗ lực thay đổi, sống trách nhiệm và vững vàng hơn để lo cho vợ và gia đình. Đồng thời nam khách mời hạn chế tối đa việc nhậu nhẹt vì công việc của mình.

Từ câu chuyện này, chuyên gia tâm lý nhận định trong cuộc sống sẽ có những cột mốc quan trọng khiến con người thay đổi tích cực. Trường hợp của Thanh Tùng là ví dụ điển hình bởi những thay đổi của anh không xuất phát từ áp lực, mà từ tình yêu dành cho người mình thương và mong muốn nhận được sự tin tưởng của mẹ vợ. Đó là sự thay đổi đáng trân trọng.

Sau những thăng trầm, cặp đôi duy trì tổ ấm viên mãn, không ngại dành cho nhau những lời có cánh trên truyền hình Ảnh: NSX

Khi MC Đình Toàn đề cập đến những mâu thuẫn trong hôn nhân, Thanh Tùng thẳng thắn chia sẻ rằng áp lực công việc cùng tính cách nóng nảy đôi khi khiến anh khó chịu trước những lời nhắc nhở quá nhiều từ vợ và gia đình, đặc biệt là chuyện rượu chè tiếp khách hàng. Ngược lại, chị Loan và gia đình xuất phát từ sự lo lắng cho sức khỏe của anh nên không ngừng góp ý, dẫn đến những mâu thuẫn khó tránh trong đời sống vợ chồng.

Chuyên gia tâm lý phân tích, Thanh Tùng cần hiểu rằng sự nhắc nhở của người bạn đời chính là cách cùng nhau hoàn thiện và gìn giữ hạnh phúc. Ngược lại, Phương Loan cũng nên tinh tế hơn trong cách góp ý, tránh lặp lại một vấn đề quá nhiều lần để không tạo áp lực cho chồng. MC Đình Toàn cũng đồng tình và nhấn mạnh rằng giao tiếp trong hôn nhân là cần thiết, song cách nói và cách lắng nghe mới là chìa khóa giữ gìn hạnh phúc.

Trong phần chia sẻ cuối chương trình, Phương Loan bày tỏ ngoài vấn đề anh phải rượu chè khi tiếp khách vì tính chất công việc thì cô hoàn toàn hài lòng về chồng. Đáp lại, Thanh Tùng cũng dành những lời yêu thương cho vợ, khẳng định cô luôn là người phụ nữ hoàn hảo trong mắt mình. Cả hai cho biết mong muốn lớn nhất hiện tại là tạo cho con một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc và không thua kém bạn bè đồng trang lứa. Nữ khách mời cũng khẳng định chưa bao giờ hối tiếc khi lựa chọn kết hôn với anh, nhất là trong quãng thời gian mang thai luôn có chồng kề bên chăm sóc, chia sẻ từng điều nhỏ nhất.