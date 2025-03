Cấp lý lịch tư pháp, người dân TP.HCM làm ở đâu?

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; có đang thi hành án hay không, cũng như thông tin về các bản án, quyết định của tòa án liên quan đến cá nhân đó.

Người dân đến 258 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ẢNH: TRẦN KHA

Phiếu lý lịch tư pháp gồm có 2 loại đó là: Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là loại phiếu cấp cho cá nhân công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam yêu cầu cấp cho mình; và phiếu cấp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Còn phiếu lý lịch tư pháp số 2 là loại phiếu cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Hiện nay, phiếu lý lịch tư pháp là giấy tờ quan trọng, được yêu cầu trong các trường hợp như: xin việc, kết hôn, du học, xuất cảnh, bổ nhiệm hoặc thực hiện một số thủ tục hành chính khác.

Thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng

Từ ngày 1.3 - 16.3, Công an TP.HCM (258 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) đã tiếp nhận khoảng 8.000 hồ sơ người dân yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Trong đó có gần 1.700 hồ sơ nộp trực tiếp, gần 6.000 hồ sơ nộp trực tuyến qua VNeID, trực tuyến là gần 300 hồ sơ.



Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ngày 14.3, có rất đông người dân đến địa chỉ 258 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Anh Võ Văn Phương (46 tuổi, ở Q.Bình Thạnh) cho biết, đã đăng ký làm lý lịch tư pháp qua online và có kết quả chỉ sau vài ngày. Tuy nhiên, do bản thân quên ghi địa chỉ nhận khi đăng ký online nên phải lên phòng tư pháp nhận trực tiếp.

Theo anh Phương, việc đăng ký qua VNeID rất thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng, chỉ mất 10 phút thực hiện thành công. Nếu đăng ký trả kết quả qua bưu điện thì đóng thêm phí bưu điện.

Theo ghi nhận, nhiều người dân phấn khởi vì việc cấp giấy lý lịch tư pháp nhanh chóng. Cầm giấy trả kết quả trên tay, bước ra khỏi phòng lý lịch tư pháp, bà H. (ở TP.HCM) cùng người thân cười tươi, khoe với chúng tôi làm hồ sơ nhanh và dễ.

"Cán bộ họ hướng dẫn tận tình, cái gì mình không biết đến hỏi để họ giải thích, hướng dẫn chi tiết. Tôi không đăng ký trực tuyến mà đến làm trực tiếp, lượng người đông nên phải chờ đợi, nhưng đến lượt mình thì chỉ mất vài phút là xong", bà H. vui mừng nói.

Nhiều người nước ngoài đang sinh sống ở TP.HCM cũng đến Công an TP.HCM đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ẢNH: TRẦN KHA

Anh Trịnh Đông (41 tuổi, ở Q.9, TP.HCM) cũng đến làm phiếu lý lịch tư pháp từ sớm để xuất cảnh sang Campuchia đi làm. Khi đến làm giấy tờ, anh đến bàn hướng dẫn và được các cán bộ chỉ dẫn làm rất nhanh, gần 1 giờ đồng hồ là anh Đông đã nhận được tờ trả kết quả và ra về.

"Hồ sơ mình vướng ở đâu hỏi là cán bộ công an giải thích, chỉ dẫn tận tình để hồ sơ khi nộp vào không bị trả. Nhiều người cũng như tôi, lần đầu đến làm xác nhận lý lịch tư pháp nên còn bối rối nhưng may mắn làm nhanh, thuận lợi", anh Đông chia sẻ.

Nếu hồ sơ sai sót, hệ thống chưa tiếp nhận và hoàn tiền vào tài khoản

Theo Công an TP.HCM, hiện nay, ứng dụng VNeID đã phát huy tối đa hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích. Do đó, Công an TP.HCM vận động người dân tích cực tham gia thực hiện các thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID, trong đó có mục "Cấp phiếu lý lịch tư pháp", VNeID đã tích hợp sẵn các giấy tờ của người dân. Người dân phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

"Khi người dân thực hiện đăng ký sẽ không phải nhập thêm các giấy tờ cần thiết, rất thuận lợi cho người dân, tiết kiệm thời gian. Lưu ý cần thực hiện thanh toán tiền phí qua tài khoản ngân hàng, nếu đã thanh toán phí nhưng hồ sơ bị sai sót hoặc vì lý do khác mà hệ thống chưa tiếp nhận, số tiền trên sẽ được hoàn trả lại vào tài khoản. Do đó, người dân không cần phải lo lắng", Công an TP.HCM cho biết.

Cán bộ công an hướng dẫn người dân đăng ký trực tuyến cấp phiếu lý lịch tư pháp ẢNH: TRẦN KHA

Công an TP.HCM cho biết, người dân có thể làm thủ tục trực tiếp tại trụ sở 258 Trần Hưng Đạo hoặc đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp online qua ứng dụng VNeID nếu đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Ngoài VNeID, người dân cũng có thể thực hiện thủ tục qua Cổng dịch vụ công mà không cần đến trụ sở trực tiếp.

Công an TP.HCM khuyến khích người dân nộp hồ sơ trực tiếp gồm: người nước ngoài, trẻ em và người già.

Làm phiếu lý lịch tư pháp có tốn tiền không?

Phí cấp phiếu lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/lần/người. Việc thanh toán phí trực tuyến và nhận kết quả điện tử trên ứng dụng VNeID được ký số đảm bảo theo đúng quy định của luật Giao dịch điện tử.

Đáng chú ý, phiếu điện tử có thể sử dụng nhiều lần, nộp ở nhiều doanh nghiệp khác nhau, người dân không phải mất phí đề nghị cấp thêm bản giấy.

Theo quy định, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có thể yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến hoặc trực tuyến ẢNH: TRẦN KHA

Về phí cấp phiếu lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ (gồm cha mẹ đẻ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ) 100.000 đồng/lần/người.

Trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 2 phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ phiếu thứ 3 trở đi, cơ quan cấp thu thêm 5.000 đồng/phiếu.

Đáng chú ý, những người được cấp phiếu lý lịch tư pháp miễn phí gồm: trẻ em; người cao tuổi; người khuyết tật; người thuộc hộ nghèo; người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định pháp luật.

Các bước thực hiện đăng ký phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID như sau: