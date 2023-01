Cập nhật tình hình Covid-19 ngày 14.1: Vắc xin lưỡng trị của Pfizer liên quan đột quỵ?

Hãng Reuters ngày 14.1 đưa tin một hệ thống giám sát an toàn tại Mỹ cho rằng vắc xin lưỡng trị, phiên bản cập nhật chủng ngừa Covid-19 của liên doanh Pfizer và BioNTech có thể liên quan một dạng đột quỵ não ở người lớn tuổi.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho hay dữ liệu vắc xin từ CDC cho thấy khả năng có vấn đề về an toàn, trong đó những người từ 65 tuổi trở lên dễ bị đột quỵ do thiếu máu não cục bộ hơn trong vòng 21 ngày sau khi tiêm vắc xin lưỡng trị của Pfizer/BioNTech so với ngày thứ 22-44.

Tuy nhiên, FDA và CDC cho biết một nghiên cứu lớn khác, cũng như dữ liệu của những nước khác và của Pfizer/BioNTech lại không nêu yếu tố an toàn này, nên vấn đề này cần điều tra thêm.

Pfizer/BioNTech ra thông cáo cho hay họ đã nghe một số thông tin giới hạn về đột quỵ do thiếu máu não ở người từ 65 tuổi trở lên sau khi tiêm vắc xin lưỡng trị, vắc xin ngừa cả chủng SARS-CoV-2 và biến thể Omicron.

“Pfizer/BioNTech, CDC hay FDA đều chưa nhận thấy những phát hiện tương tự ở nhiều hệ thống giám sát tại Mỹ và toàn cầu, và chưa có chứng cứ kết luận rằng đột quỵ do thiếu máu não liên quan việc sử dụng vắc xin Covid-19 của chúng tôi”, theo thông cáo.

Trung Quốc ở đỉnh dịch bao lâu?

Theo Reuters dẫn lời ông Tằng Quang, cựu chuyên gia dịch tễ trưởng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Trung Quốc, đỉnh dịch Covid-19 dự kiến kéo dài 2-3 tháng và sẽ sớm lan ra vùng nông thôn rộng lớn, nơi nguồn lực y tế khá ít.





Hàng trăm triệu người Trung Quốc dự kiến sẽ về quê vào dịp tết Nguyên đán trong đợt di chuyển lớn nhất toàn cầu hằng năm, còn gọi là Xuân vận.

“Chúng ta đã ưu tiên tập trung các thành phố lớn. Đến lúc tập trung vào vùng nông thôn”, ông Tằng khuyến nghị.

Tổ chức Y tế thế giới trong tuần này cũng cảnh báo nguy cơ từ việc đi lại vào dịp lễ. Giới chuyên gia Trung Quốc ngày 13.1 cho hay họ vừa phát hiện một trường hợp nhiễm biến thể phụ XBB.1.5 của Omicron, được giới khoa học WHO cho là biến thể phụ có mức lây nhiễm cao nhất, dù chưa có chứng cứ về khả năng gây bệnh nặng hơn.

Biến thể XBB.1.5 ở Mỹ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ ước tính biến thể phụ XBB.1.5 của Omicron chiếm 43% số ca Covid-19 ở Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 14.1.

Biến thể phụ này chiếm khoảng 30% số ca trong tuần đầu tiên của tháng 1, cao hơn con số 27,6% do CDC ước tính vào tuần trước.

Được phát hiện đầu tiên vào tháng 10.2022, biến thể phụ này kết hợp 2 biến thể phụ khác của Omicron. Trong khi chưa rõ liệu XBB.1.5 có gây làn sóng lây nhiễm toàn cầu hay không, giới chuyên môn cho rằng mũi vắc xin tăng cường hiện nay tiếp tục bảo vệ khỏi các triệu chứng nặng, nhập viện và tử vong.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật châu Âu cho biết biến thể phụ XBB.1.5 chiếm 1/4 số ca nhiễm ở châu Âu và có thể trở thành biến thể vượt trội gây Covid-19 tại châu lục này trong vài tháng tới.