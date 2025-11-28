Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cập nhật vụ cháy chung cư Hồng Kông: 83 người chết, còn 25 cuộc gọi cầu cứu

Vi Trân
Vi Trân
28/11/2025 06:43 GMT+7

Số người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư tại Hồng Kông đã tăng lên thành 83 trong khi vẫn còn nhiều người mất tích và những cuộc gọi cầu cứu chưa được hồi đáp.

Tính đến sáng 28.11, đã có 83 người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court) ở khu Tai Po tại Hồng Kông, theo tờ South China Morning Post. Trong số đó có một lính cứu hỏa. Ngoài ra, đã có 76 người bị thương, gồm 11 người thuộc lực lượng chữa cháy. Khoảng 56 người vẫn đang ở bệnh viện điều trị.

Cập nhật vụ cháy chung cư Hồng Kông: 83 người chết, còn 25 cuộc gọi cầu cứu- Ảnh 1.

Khu chung cư Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court) ở khu Đại Phố (Tai Po) tại Hồng Kông

ẢNH: REUTERS

Phó giám đốc cơ quan cứu hỏa Derek Armstrong Chan cho biết hầu hết nạn nhân được tìm thấy tại 2 tòa tháp bị cháy dữ dội nhất. Những người sống sót được phát hiện ở nhiều tòa khác. Đến nay, vẫn còn 25 lời cầu cứu. Đội cứu hỏa sẽ xịt nước vào để giảm nhiệt độ và ngăn lửa tái bùng phát rồi mới tiến vào trong giải cứu.

Ông Chan nói số người mất tích sẽ được thống kê sau khi cuộc tìm kiếm cứu nạn hoàn tất. Ông tuyên bố đội cứu hộ sẽ vào từng căn chung cư để đảm bảo không còn ai bị kẹt và dự báo lửa sẽ được dập tắt hoàn toàn trước 9 giờ ngày 28.11.

Cập nhật vụ cháy chung cư Hồng Kông: 83 người chết, còn 25 cuộc gọi cầu cứu- Ảnh 2.

Đội cứu hộ làm việc trong tòa chung cư vào tối 27.11

ẢNH: REUTERS

Ngọn lửa đã thu hẹp, chỉ còn tại các tầng cao của 3 tháp. Khu chung cư gồm 8 tháp cao 31 tầng. Ngọn lửa bắt đầu vào chiều 26.11 và đã lan ra 7/8 tòa chung cư. Video hiện trường cho thấy hệ thống giàn giáo bên ngoài nhiều tháp nhanh chóng cháy và các tòa chung cư trở thành những cột lửa. Lưới giàn giáo bị cháy rơi xuống dưới đất.

Cập nhật vụ cháy chung cư Hồng Kông: 83 người chết, còn 25 cuộc gọi cầu cứu- Ảnh 3.

Lửa vẫn còn cháy tại các tầng cao của một số tòa tháp vào tối 27.11

ẢNH: REUTERS

Đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu đã ra lệnh thị sát toàn bộ nhà ở đang trong quá trình tu sửa lớn tại đặc khu, trong khi cơ quan chức năng mở cuộc điều tra hình sự về vụ cháy chết chóc nhất trong vài chục năm qua.

Theo điều tra sơ bộ, cảnh sát phát hiện lớp xốp dễ cháy được ốp ở cửa thang máy của từng tầng. Ngọn lửa được cho là đã bắt đầu từ đó và lan ra nhanh chóng. Hệ thống lưới mắt cáo và tấm phủ bên ngoài các tòa chung cư cũng không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy.

Cập nhật vụ cháy chung cư Hồng Kông: 83 người chết, còn 25 cuộc gọi cầu cứu- Ảnh 4.

Lính cứu hỏa xịt nước vào các căn hộ vào tối 27.11

ẢNH: REUTERS

Cảnh sát đã bắt 3 người gồm 2 giám đốc và một tư vấn viên của nhà thầu tu sửa khu chung cư vì tình nghi phạm tội ngộ sát. Công ty được cho là đã sử dụng vật liệu không đạt tiêu chuẩn cho lưới bao quanh giàn giáo và bịt kín các cửa sổ bằng tấm xốp dễ cháy.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn và kêu gọi dốc toàn lực giảm thiểu thương vong và thiệt hại.

Xem thêm bình luận