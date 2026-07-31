Cấp sổ hồng cho gần 2.000 chỗ đậu xe ô tô của Công ty Phú Mỹ Hưng

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã kiến nghị Tổ công tác cấp sổ hồng cho căn hộ và 2.159 chỗ đậu xe ô tô cho các hộ dân tại 21 dự án do công ty này làm chủ đầu tư trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, qua kiểm tra tại các hợp đồng mua bán căn hộ giữa chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và người mua nhà thể hiện diện tích mua bán đã bao gồm diện tích chỗ để xe ô tô.

Ngoài ra, TP.HCM cũng đã có văn bản chấp thuận giải quyết thủ tục cấp sổ hồng chỗ để xe tại các chung cư cho các trường hợp khách hàng đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng chỗ để xe với Công ty Phú Mỹ Hưng, với điều kiện phù hợp quy hoạch, phù hợp thiết kế kỹ thuật.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp, ông Nguyễn Toàn Thắng đã đồng ý cấp sổ hồng cho gần 2.000 chỗ đậu xe tại các dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Toàn Thắng họp tổ công tác cấp sổ hồng cho người mua nhà ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ngoài ra, Tổ công tác 1645 cũng xem xét tháo gỡ vướng mắc và đồng ý cấp sổ hồng cho một số dự án khác như khu dân cư phức hợp Sai Gon Pearl - giai đoạn 3 do Công ty TNHH Vietnam Land SSG làm chủ đầu tư.

Dự án gồm khối chung cư cao 41 tầng nổi, 4 tầng hầm, với tổng 443 căn (435 căn hộ và 8 căn thương mại dịch vụ thông 3 tầng) và khu nhà liên kế 52 căn. Chủ đầu tư đề nghị cấp sổ hồng cho người mua nhà đối với 495 căn nhà tại dự án trên.

Một dự án khác là khu định cư Phước Kiển, xã Nhà Bè do Công ty SADECO làm chủ đầu tư cũng được đồng ý cấp sổ hồng cho khách hàng. Dự án có tổng 824 căn nhà (655 căn nhà liên kế phố có sân vườn và 169 căn biệt thự song lập). Trong 824 căn nhà có 167 nền tái định cư bàn giao cho Nhà nước, 34 nền tái định cư tại chỗ, kinh doanh 623 nền. Đến nay đã có 502 nền trong dự án được cấp sổ hồng.

Tại buổi làm việc, chủ đầu tư đã đề nghị cơ quan chức năng cấp sổ hồng cho người mua nhà đối với 105 nền đất đã hoàn tất bồi thường, đầu tư xây dựng hạ tầng và đã có bản đồ hiện trạng vị trí phân lô được duyệt tại dự án.

Tương tự, dự án chung cư kết hợp văn phòng tại phường Phú Thuận (nay là phường Phú Thuận) do Công ty cổ phần Xây dựng Thuận Hưng làm chủ đầu tư gồm 136 căn, trong đó 88 căn hộ ở và 48 căn officetel.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án có điều chỉnh tăng số căn hộ từ 42 căn lên 88 căn, tăng hệ số sử dụng đất từ 7,11 lên 7,74, tăng số tầng từ 18 tầng lên 21 tầng, diện tích sàn xây dựng tăng hơn 1.000 m2. Phê duyệt dự án 2 tầng hầm nhưng thực tế có 1 hầm.

Ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thiện các thủ tục theo quy định trước khi cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Dự án chung cư Đông Thuận 1, 2 ở phường Đông Hưng Thuận do Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà làm chủ đầu tư, với 196 căn hộ cũng được chủ đầu tư đề nghị Tổ công tác giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Tổ công tác cơ bản thống nhất nhưng yêu cầu chủ đầu tư cần nhanh chóng bổ sung các văn bản, và hoàn thiện các nghĩa vụ còn tồn tại trong dự án.