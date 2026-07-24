Casino duy nhất trên sàn chứng khoán báo thua lỗ do World Cup 2026

Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã chứng khoán RIC) - đơn vị chủ quản casino lớn nhất Quảng Ninh đang giao dịch trên sàn chứng khoán - vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với doanh thu thuần đạt gần 32,8 tỉ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu sụt giảm mạnh trong khi chi phí chỉ biến động nhẹ đã khiến kết quả kinh doanh của RIC đi xuống. Kết quả, RIC ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 9 tỉ đồng, trái ngược với mức lãi 10 tỉ đồng cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả kinh doanh, ban lãnh đạo cho hay hoạt động của công ty chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có xung đột Mỹ - Iran và World Cup 2026. Chiến tranh khiến giá xăng dầu tăng, kéo theo giá vé máy bay tăng cao, cản trở dòng khách quốc tế di chuyển. Bên cạnh đó, World Cup 2026 diễn ra trong quý 2/2026 đã thu hút dòng tiền dành cho hoạt động giải trí trên toàn cầu, khiến tệp khách VIP phân tán ngân sách và giảm tần suất đến casino, qua đó tác động trực tiếp đến doanh thu.

Chủ quản casino duy nhất trên sàn chứng khoán báo thua lỗ quý 2/2026 ẢNH: RIC

Ngoài ra, yếu tố mùa vụ cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Trong quý 2, đặc biệt là các tháng 5 và 6, là mùa cao điểm của khách du lịch nội địa nhưng lại là giai đoạn thấp điểm của khách quốc tế đến Hạ Long. Do đó, lượng khách nước ngoài, nhất là khách tàu biển - nhóm khách quan trọng của casino - giảm mạnh. Trong kỳ, công ty cũng ghi nhận nhiều khách VIP thắng cược liên tiếp, làm giảm doanh thu từ mảng trò chơi có thưởng.

Công ty cho biết đã triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện kết quả kinh doanh, tập trung ổn định tệp khách hàng hiện hữu, đồng thời tăng cường các chương trình thúc đẩy doanh thu và mở rộng nguồn khách mới. Tuy nhiên, doanh thu quý 2/2026, đặc biệt tại bộ phận Câu lạc bộ Quốc tế, giảm đáng kể và không đủ bù đắp chi phí, khiến doanh nghiệp báo lỗ so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, RIC ghi nhận doanh thu thuần gần 77 tỉ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Nhưng khoản lỗ trong quý 2/2026 đã xóa sạch thành quả đạt được trong quý 1/2026, khiến doanh nghiệp lỗ lũy kế 1,7 tỉ đồng sau nửa đầu năm.

Năm 2026, RIC đặt mục tiêu đạt doanh thu gần 7,6 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỉ đồng) và lợi nhuận sau thuế gần 510.000 USD (khoảng 13,5 tỉ đồng). Sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 38% kế hoạch doanh thu và vẫn còn cách khá xa mục tiêu có lãi của cả năm.