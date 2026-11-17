Đội tuyển Việt Nam có cùng 3 điểm với Kyrgyzstan nhưng xếp sau vì kém đối thủ hiệu số bàn thắng bại (2 so với 3). Cũng vì thế, Nguyễn Đình Bắc cùng các đồng đội buộc phải thắng mới lên ngôi vô địch trong khi Kyrgyzstan chỉ cần hòa là đăng quang.



Nguyễn Đình Bắc hứa hẹn tỏa sáng trong trận đấu quyết định với Kyrgyzstan ẢNH: MINH TÚ

Thêm khó khăn cho đội tuyển Việt Nam khi 4 tuyển thủ Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Nhật Minh và Lê Giang Patrik không thể góp mặt ở trận quyết định. Vì thế HLV Kim Sang-sik phải toán lại đội hình. Nhiều khả năng Trần Trung Kiên được chọn thay thế Lê Giang Patrik trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam.

Trước các cầu thủ Kyrgyzstan có kỹ thuật, tốc độ, nhãn quan chiến thuật sắc bén và dứt điểm hiệu quả, đội tuyển Việt Nam cần phát huy khả năng kết nối, giữ cự ly đội hình. Trong đó vai trò của các tiền vệ đánh chặn được đánh giá quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam nắm giữ thế trận, từ đó mở ra cơ hội triển khai tấn công.

Đội tuyển Kyrgyzstan (áo trắng) rất đáng gờm, chỉ cần cầm hòa đội tuyển Việt Nam là vô địch giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 ẢNH: MINH TÚ

Nguyễn Thành Chung là điểm tựa đáng tin cậy giúp hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam thêm an tâm. Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc được kỳ vọng chơi bùng nổ, dứt điểm hiệu quả làm thay đổi cục diện trận đấu.

Cuộc chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam với Kyrgyzstan hứa hẹn gay cấn, hấp dẫn. Người hâm mộ chờ đợi các học trò HLV Kim Sang-sik thể hiện phong độ cao, giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ, giữ cúp vô địch giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 ở lại sân nhà.

Giải đấu do Casper Việt Nam tài trợ chính, tiếp nối hành trình đồng hành cùng bóng đá Việt từ năm 2022.













