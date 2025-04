Cắt cùng lúc 4 khối u hiếm gặp cho bệnh nhân đi tiêu ra máu 6 tháng

Ông N.V.Q (ngụ TX.Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ, cách đây 6 tháng, trong một lần khiêng nặng khi làm việc tại Hải Phòng, ông cảm thấy đau và phát hiện có chảy máu vùng hậu môn. Đi khám tại một bệnh viện, ông được chẩn đoán chảy máu do trĩ, đồng thời mắc bệnh xương khớp, được chỉ định điều trị nội khoa bằng thuốc. Do ông có tiền sử mắc trĩ, trước đó từng vài lần đi tiêu ra máu lượng ít nên ông không đi khám thêm, chỉ dùng thuốc theo hướng dẫn. Tuy nhiên, sau khi dùng thuốc, thỉnh thoảng ông vẫn bị đi tiêu ra máu.

Sau đó không lâu, khi khám sức khỏe định kỳ, ông tình cờ được phát hiện tăng huyết áp và tiểu đường loại 2. Trong khi đó, tình trạng đi tiêu ra máu vẫn tiếp diễn, kèm theo cảm giác mệt mỏi. Ông quyết định vào TP.HCM khám tại một bệnh viện lớn. Tại đây, các bác sĩ phát hiện ông có một khối u tuyến thượng thận và chỉ định nhập viện điều trị. Sau 10 ngày điều trị nội khoa bằng thuốc, ông xuất viện về Khánh Hòa nhưng tình trạng tiêu ra máu vẫn không cải thiện.

Cuối tháng 3, ông chuyển đến Bệnh viện Gia An 115 để điều trị.

Ê kíp phẫu thuật cho bệnh nhân Ảnh: T.Hạ

Phối hợp đa chuyên khoa, phẫu thuật cùng lúc 4 khối u cho người bệnh

Tại Bệnh viện Gia An 115, sau khi tiến hành khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện ông có đến 4 khối u trong ổ bụng, gồm: 1 khối u ruột non (6x7 cm), 1 u mạc treo hỗng tràng (3x4 cm), 1 u mạc treo đoạn cuối hồi tràng (5x7cm), 1 khối u lớn sau phúc mạc, bao quanh và xâm lấn tuyến thượng thận phải, kích thước lên đến 10x11 cm. Các khối u đều có hoại tử trung tâm.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Thế Toàn, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Gia An 115, trường hợp người bệnh N.V.Q đặc biệt khi bị cùng lúc u ruột non, u mạc treo, u tuyến thượng thận đều là bệnh hiếm gặp, khó phát hiện nhưng lại nguy hiểm. U ruột non, u mạc treo kích thước lớn có thể dẫn đến các biến chứng như tắc ruột, nhồi máu mạc treo gây hoại tử ruột. Ngoài ra, chảy máu khối u kéo dài sẽ gây thiếu máu, cơ thể mệt mỏi, suy giảm hệ miễn dịch và làm tăng nguy cơ mắc những bệnh lý khác.

Trong khi đó, tuyến thượng thận là tuyến nội tiết quan trọng của cơ thể, có chức năng tiết ra các hormon điều hòa cân bằng nước - điện giải, điều hòa huyết áp… U tuyến thượng thận không được điều trị hiệu quả có thể gây rối loạn nước, điện giải, gây mệt mỏi, tăng huyết áp, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Thế Toàn cho biết, phẫu thuật loại bỏ các khối u là rất cần thiết để bảo vệ tính mạng và sức khỏe người bệnh. Tuy nhiên, đây là một ca phẫu thuật phức tạp vì phải kết hợp cắt u tuyến thượng thận, u mạc treo, cắt ruột non, trên nền bệnh nhân bị tăng huyết áp và tiểu đường loại 2. Trong khi đó, khối u tuyến thượng thận có thể làm huyết áp tăng đột ngột trong quá trình gây mê và phẫu thuật, nếu không kiểm soát tốt dễ gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Ca phẫu thuật thành công sau 3 tiếng

Sau khi thống nhất phương án, ngày 29.3, ê kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt khối u sau phúc mạc và tuyến thượng thận phải, sau đó lần lượt cắt 2 khối u mạc treo hồi tràng và hỗng tràng, cuối cùng cắt đoạn ruột non chứa u, dài khoảng 30 cm. Ca phẫu thuật kéo dài gần 3 giờ đồng hồ đã diễn ra thành công. Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh ổn định, phục hồi tốt.

“Mừng lắm, tôi chỉ đau 1-2 ngày sau mổ rồi người khỏe lên nhiều, tinh thần nhẹ nhõm vì đã bỏ được gánh nặng suốt mấy tháng qua”, ông N.V.Q vui mừng chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Thế Toàn khuyến cáo, các triệu chứng như đi chướng bụng, đi tiêu ra máu có thể cảnh báo nhiều bệnh lý thường gặp như trĩ, viêm dạ dày ruột, viêm đại tràng trực tràng… nhưng không loại trừ các bệnh lý hiếm gặp hơn như trường hợp người bệnh N.V.Q. Chính vì vậy, khi có triệu chứng bất thường kéo dài, người bệnh không chỉ cần thăm khám sớm mà còn nên chọn các bệnh viện có sự đầu tư bài bản, khả năng chẩn đoán toàn diện và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. Điều này giúp đảm bảo chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả, tránh bỏ sót bệnh hoặc chậm trễ trong xử trí.