Cậu bé 9 tuổi tự chiên cơm nguội ăn sáng, dặn mẹ cứ ngủ thêm

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc của cậu bé 9 tuổi khi tự giác thức dậy từ sáng sớm, vào bếp chiên cơm nguội để ăn trước khi đến trường. Dù còn nhỏ tuổi, em đã biết tự chăm sóc bản thân, chủ động chuẩn bị bữa sáng mà không cần mẹ phải thức dậy sớm. Đặc biệt, trong lúc ăn, cậu bé không quên hướng về camera để trò chuyện, báo cáo với mẹ về những việc mình đang làm, đồng thời nhẹ nhàng dặn mẹ cứ ngủ thêm một chút, không cần phải dậy sớm vì mình.



Cậu bé 9 tuổi tự chiên cơm ăn sáng để mẹ ngủ thêm khiến nhiều người xúc động ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Những lời nói hồn nhiên cùng hành động chu đáo, đầy tình cảm của em khiến nhiều người không khỏi xúc động. Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng nhận về nhiều bình luận tích cực. Không ít cư dân mạng dành lời khen cho sự tự lập, hiểu chuyện và tình yêu thương mà cậu bé dành cho mẹ.

Tài khoản Minh Thư bình luận: "Yêu thế, em bé ngoan ngoãn, ấm áp và đẹp trai nữa". Bạn Nguyễn Thanh Hiền viết: "Em là cậu bé thông minh, hiểu chuyện từ bé, chúc hai mẹ con luôn có cuộc sống vui vẻ, bình an".

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Phạm Thị Điệp (43 tuổi, ở xã Lục Nam, Bắc Ninh) cho biết chị bất ngờ khi đoạn clip ghi lại những sinh hoạt thường ngày của con nhận được sự quan tâm.

Đoạn clip đạt hơn 2 triệu lượt xem sau khi đăng tải lên mạng xã hội

Chị Điệp kể, sau khi hôn nhân đổ vỡ, chị một mình nuôi con từ khi bé mới 1 tuổi. Hằng ngày, chị làm nghề may để trang trải cuộc sống, chắt chiu lo cho con ăn học. Dù còn nhỏ, từ năm 7 tuổi, con trai chị đã biết tự nấu ăn thành thạo, chủ động phụ giúp mẹ nhiều việc nhà. Điều khiến chị vui lòng là con luôn tự giác làm mọi việc mà không cần mẹ nhắc nhở hay hướng dẫn từng chút.

Công việc may vá thường khiến chị Điệp phải thức khuya để kịp giao hàng cho khách. Thấy mẹ vất vả, sau khi học bài buổi tối, cậu bé còn tranh thủ massage cho mẹ. Những hành động giản dị ấy khiến chị cảm thấy ấm lòng, có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày.

Chị Điệp chụp hình cùng con trai nhân dịp sinh nhật ẢNH: NVCC

"Những việc trong clip là hành động thường ngày của con. Trước giờ mình luôn để con làm mọi việc theo tinh thần tự giác, giáo dục con theo hoàn cảnh của mình. Mình chưa bao giờ than vãn hay buồn tủi khi nuôi con một mình. Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn con đã hiểu chuyện, chăm ngoan, mong sau này con lớn vẫn luôn ngoan ngoãn, hoàn thiện mỗi ngày", chị Điệp nói.

Cách đây ít ngày, con trai chị Điệp tặng quà sinh nhật cho mẹ bằng số tiền đầu tiên kiếm được làm từ dây buộc tóc. Trong lá thư mừng sinh nhật mẹ, em nắn nót viết những lời yêu thương: "Con cảm ơn mẹ đã chăm sóc con 9 năm qua. Cảm ơn mẹ đã luôn đồng hành cùng con, mẹ luôn thấu hiểu và động viên con. Lúc con ngã có mẹ nâng, lúc con buồn có mẹ an ủi, động viên. Từ lúc con còn bé có mẹ bế bồng, chơi với con, đưa con đi chơi…". Cuối thư, em không quên chúc mẹ khỏe mạnh, xinh đẹp và gặp nhiều may mắn.

Con trai chị Điệp tự viết thư tặng mẹ dịp sinh nhật ẢNH: NVCC

Chị Điệp cho hay con trai đã có suy nghĩ kiếm tiền để tổ chức sinh nhật từ 2 năm trước và dành 3 ngày để lên kế hoạch thực hiện. Người mẹ hạnh phúc khi nhận món quà yêu thương từ con trai.