Câu chuyện 8 người con trai cùng chăm cha già

Cao An Biên
24/03/2026 13:50 GMT+7

Clip ghi lại cảnh 8 người con trai thay nhau túc trực, chăm cha già trên giường bệnh khiến nhiều người xúc động về tình cảm gia đình và lòng hiếu thảo.

"Nhớ cha quá, cha ơi !"

Những khoảnh khắc cùng nhau chăm cha già đầy cảm xúc ấy được anh Trần Văn Chót (28 tuổi, thường gọi Út Chót), hiện sống và làm việc tại P.Giá Rai, Cà Mau (Bạc Liêu cũ), chia sẻ lên mạng xã hội.

Câu chuyện cảm động về 8 người con trai chăm cha già trong những ngày cuối đời - Ảnh 1.

Khoảnh khắc các con thay nhau chăm sóc cha tại bệnh viện

ẢNH: NVCC

Đoạn clip đi kèm dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng chan chứa tình cảm: "Công cha như núi. Trọn đời chúng con không bao giờ đáp đủ". Nội dung ghi lại cảnh 8 người con trai có mặt tại bệnh viện, thay nhau chăm sóc cha già đang nằm điều trị. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự xúc động, dành lời khen cho sự hiếu thảo và tình anh em gắn bó.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Út Chót cho biết đoạn clip được quay vào giữa năm 2024, khi cha anh là ông Trần Văn Nhãn nhập viện vì tuổi cao, sức yếu và bệnh nền.

Câu chuyện cảm động về 8 người con trai chăm cha già trong những ngày cuối đời - Ảnh 2.

Ông Nhãn chụp ảnh cùng các con nhiều năm trước

ẢNH: NVCC

"Thời điểm đó, cha tôi điều trị ở quê Bạc Liêu cũ, sau đó được chuyển lên Cần Thơ. Gia đình có 12 anh em, gồm 10 trai, 2 gái, tôi là con út. Trong clip là tôi và 7 người anh trai có mặt ở Cần Thơ để thay nhau chăm sóc cha. Sau đó không lâu, cha qua đời ở tuổi 76. Gần 2 năm sau, khi xem lại clip, tôi nhớ cha nên đăng lên để hoài niệm", anh kể.

Theo anh, trong những ngày cuối đời, ông Nhãn luôn được các con chăm sóc chu đáo. Ngày ông mất, các anh chị em trong gia đình quây quần, lo hậu sự trọn vẹn, giữ tròn đạo hiếu.

Nhớ mãi những lời dạy của cha

Ông Trần Văn Còn (48 tuổi), người anh thứ năm trong gia đình ("anh Sáu" theo cách gọi ở miền Tây), cũng xuất hiện trong clip. Ông cho biết vẫn không quên ngày cha qua đời.

Câu chuyện cảm động về 8 người con trai chăm cha già trong những ngày cuối đời - Ảnh 3.

Anh Út Chót trong ngày cưới, được anh chị em chúc mừng

ẢNH: NVCC

Khi ấy, các anh em đã dặn dò, nhắc nhở nhau giữ gìn sự gắn kết, yêu thương nhau khi không còn cha làm chỗ dựa.

Theo gia đình, sau khi vợ mất năm 2005, ông Nhãn ở vậy, một mình nuôi dạy các con trưởng thành. Trong 12 người con, nhiều người đã lấy vợ lấy chồng, sinh sống và làm việc ở nhiều nơi, nhưng vẫn luôn hướng về gia đình.

Là con út, anh Út Chót sống cùng cha trong những năm cuối đời nên có nhiều kỷ niệm sâu sắc. "Tôi nhớ nhất là những ngày hai cha con ngồi uống trà, trò chuyện. Cha luôn dạy tôi cách làm người, cách đối nhân xử thế. Những lời dặn dò đó, tôi sẽ không bao giờ quên", anh xúc động chia sẻ.

Hiện anh Út Chót làm nghề lái máy cuốc, cùng vợ chăm sóc con trai nhỏ hơn 1 tuổi. Anh cho biết điều khiến mình yên lòng là các anh em trong nhà vẫn giữ được sự gắn bó, yêu thương, dù cha không còn.

Câu chuyện cảm động về 8 người con trai chăm cha già trong những ngày cuối đời - Ảnh 4.

Những ký ức về cha vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của anh và các thành viên trong gia đình như sợi dây kết nối bền chặt giữa các thế hệ.

