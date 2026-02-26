Cầu cứu vì bị nhóm người đánh gãy sống mũi ngay trước nhà

Bị hành hung ngay lối đi trước nhà

Theo nội dung đơn cầu cứu của ông Đặng Trường Giang (45 tuổi, ở phường Bình Tân, TP.HCM), vụ việc ông bị nhóm người hành hung trước nhà xảy ra chiều 22.12.2024. Khi ông Giang cùng vợ đang ở khu vực nhà riêng tại con hẻm trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc thì các ông M.T.C (41 tuổi), H.V.T (36 tuổi) và B.T.T (36 tuổi) bất ngờ xuất hiện.

Ông Đặng Trường Giang bị hành hung ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo ông Giang, nhóm người này ban đầu dùng lời lẽ xúc phạm vợ chồng ông. Khi chủ nhà yêu cầu rời đi, cuộc xô xát đã xảy ra ngay tại khoảng sân và lối đi phía trước. Ông H.V.T dùng tay đấm vào mặt, còn ông B.T.T lao vào đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Do bị tấn công bất ngờ, ông Giang không thể chống đỡ và ngã xuống đất.

Nạn nhân cho biết, ngay cả khi ông đã ngã xuống, nhóm người này vẫn tiếp tục dùng chân đạp vào đầu và mặt khiến ông choáng váng, ói máu.

Ông Giang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán nạn nhân chấn thương đầu mặt, chấn thương ngực kín, chấn thương khớp vai 2 bên, gãy xương chính mũi và gãy vẹo vách ngăn mũi. Nạn nhân sau đó được chuyển tuyến đến Bệnh viện Thống Nhất và phải điều trị dài ngày với tổng chi phí ở các nơi hơn 20 triệu đồng.

Cũng theo ông Giang, trước đó, người trong nhóm này có xảy ra mâu thuẫn, chửi người thân của ông nên ông có gặp và trao đổi. Không lâu sau, nhóm người đến nhà ông Giang nói chuyện và xảy ra sự việc như trên.

Toàn bộ vụ việc ông Giang bị nhóm người hành hung trước nhà đã được camera an ninh ghi lại.

Nạn nhân vẫn chờ kết quả xử lý

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Giang đã trình báo Công an phường Bình Hưng Hòa B (nay là phường Bình Tân) và hồ sơ được chuyển lên Công an quận Bình Tân cũ để điều tra. Nạn nhân cho rằng hành vi của nhóm người trên thể hiện tính chất côn đồ, có tổ chức và cần bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cố ý gây thương tích".

Thời gian ông Giang bị thương nằm điều trị ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Đến ngày 30.4.2025, ông Giang nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, trong đó đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Lý do, tỷ lệ thương tích ông Giang sau giám định là 7%.

"Từ đó đến nay, tôi vẫn chờ đợi các cơ quan chức năng xử lý về việc yêu cầu bồi thường hay xin lỗi từ phía nhóm người đã hành hung tôi, nhưng vẫn chưa nhận được thông báo về hướng giải quyết tiếp theo", ông Giang chia sẻ.

Hiện ông Đặng Trường Giang đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan báo chí, mong muốn vụ việc được phản ánh để các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Cơ quan chức năng khẳng định đã xử lý đúng quy trình

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với chúng tôi, cơ quan chức năng có thẩm quyền khẳng định hồ sơ vụ việc đã được giải quyết theo đúng trình tự pháp luật. Sau khi tiếp nhận trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã đưa ông Giang đi giám định thương tật.

Ông Giang chỉ vị trí mình bị đánh ẢNH: TRẦN KHA

Tuy nhiên, do kết quả giám định tỷ lệ thương tích là 7% - dưới mức 11% theo quy định định khung của bộ luật Hình sự (trừ các trường hợp đặc biệt) - nên cơ quan chức năng đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Đại diện cơ quan chức năng cũng cho biết, toàn bộ hồ sơ đã được chuyển về công an địa phương để thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính đối với những người liên quan theo quy định. Đồng thời, các thông báo về việc không khởi tố vụ án đã được giao nhận trực tiếp cho ông Giang và luật sư đại diện của ông bằng văn bản, có ký xác nhận đầy đủ. Sau 15 ngày từ khi nhận thông báo, phía ông Giang cũng không có khiếu nại gì.

Đối với nguyện vọng của ông Giang về việc được bồi thường thiệt hại và chi phí điều trị, cơ quan chức năng hướng dẫn đây là tranh chấp về dân sự. Do cơ quan điều tra không có thẩm quyền giải quyết bồi thường dân sự trong trường hợp không khởi tố vụ án, nên nạn nhân cần làm đơn khởi kiện ra tòa án để được xem xét, giải quyết quyền lợi về bồi thường chi phí y tế và tổn thất tinh thần theo đúng luật định.

Đại diện công an địa phương cũng xác nhận, hiện đang tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục khiếu nại hoặc khởi kiện dân sự nếu có yêu cầu để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật.