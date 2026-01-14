Điều tra vụ 2 nhóm ẩu đả do mâu thuẫn kinh doanh ở Nha Trang

Chiều 14.1, lãnh đạo UBND P.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã yêu cầu Công an phường khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ hai nhóm người lao vào ẩu đả tại khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, sát trụ sở UBND tỉnh Khánh Hòa, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng hình ảnh đô thị du lịch.

Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh hai nhóm nam, nữ với gần 10 người xô xát, đánh đập, la hét giữa khu vực đông người qua lại. Trong clip, nhiều người túm tóc, xé áo nhau; có người cầm khúc gỗ lao vào đánh đối phương.

Đáng chú ý, một phụ nữ bị kéo ngã xuống vỉa hè, tiền trong túi rơi vương vãi, trong khi có tiếng một phụ nữ khác van xin nhóm người còn lại đừng đánh con trai mình.

Vụ ẩu đả khiến khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai náo loạn, có đông người dân và du khách đứng xem. Nhiều du khách nước ngoài chứng kiến sự việc tỏ ra lo ngại, một số dùng điện thoại ghi hình lại.

Hai nhóm người ẩu đả tại Nha Trang được người dân ghi lại ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình kinh doanh giữa bà L.T.H.T (34 tuổi, ở P.Nam Nha Trang), người thuê ki ốt số 1 tại địa chỉ 46 Trần Phú (mặt đường Nguyễn Thị Minh Khai) và ông V.Đ.C, người từng thuê ki ốt số 2 cùng khu vực.

Đến cuối tháng 10.2025, ông C. chuyển sang kinh doanh tại ki ốt số 3. Ngày 12.1.2026, bà T. phát hiện ki ốt này bày bán các mặt hàng tương tự nên phát sinh bức xúc. Chiều 13.1, anh trai bà T. là L.V.D đã dùng ổ khóa khóa cửa ki ốt số 3. Sau đó, ông C. cùng một số người cắt khóa để mở cửa, đưa hàng hóa vào bên trong.

Khi bà T. cùng mẹ ruột đứng chặn trước cửa ki ốt nhằm ngăn cản, hai bên xảy ra cãi vã, sau đó dẫn đến xô xát, ẩu đả. Vụ việc chỉ được giải tán khi người dân xung quanh can ngăn.

Ngay sau khi clip lan truyền, nhiều ý kiến từ dư luận đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan nhằm đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời giữ gìn hình ảnh điểm đến du lịch Nha Trang, Khánh Hòa.

Công an P.Nha Trang đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai các bên liên quan để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.