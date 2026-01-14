Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khánh Hòa: Tàu cá chở 8 ngư dân mất liên lạc 5 ngày trên biển

Bá Duy
Bá Duy
14/01/2026 10:43 GMT+7

Tàu cá KH 90026 TS chở 8 ngư dân mất liên lạc từ rạng sáng 9.1 trên vùng biển giáp ranh Khánh Hòa - Đắk Lắk. Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh đã đề nghị các đơn vị chức năng, tàu thuyền hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

Sáng 14.1, ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đã có văn bản đề nghị Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Hải đoàn 129, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh… phối hợp hỗ trợ tìm kiếm tàu cá KH 90026 TS bị mất liên lạc trên biển.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá KH 90026 TS hành nghề lưới rê, trên tàu có 8 lao động, do ông Phạm Văn Bông (ở P.Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Tàu xuất bến lúc 9 giờ 28 ngày 7.1 tại Trạm Kiểm soát biên phòng Đà Nông (Đắk Lắk). Trong quá trình di chuyển ra ngư trường khai thác hải sản, tàu bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình.

- Ảnh 1.

Tỉnh Khánh Hòa kêu gọi các phương tiện hoạt động tại vùng biển giáp ranh Khánh Hòa - Đắk Lắk hỗ trợ tìm kiếm tàu cá KH 90026 TS đang mất liên lạc

ẢNH: BÁ DUY

Theo dữ liệu từ hệ thống giám sát tàu cá của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, vị trí cuối cùng của tàu cá KH 90026 TS trước khi mất liên lạc được ghi nhận lúc 1 giờ 45 ngày 9.1, tại vùng biển giáp ranh Khánh Hòa - Đắk Lắk, với tốc độ di chuyển khoảng 2 hải lý/giờ. Thời điểm này, khu vực biển có gió cấp 8.

Đến nay, Trực ban Giám sát tàu cá Chi cục Thủy sản và Biển đảo vẫn chưa thể liên lạc được với thuyền trưởng tàu cá KH 90026 TS. Chi cục đã đề nghị các đơn vị chức năng phối hợp triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời kêu gọi các phương tiện, tàu cá đang hoạt động trên các vùng biển lân cận hỗ trợ công tác tìm kiếm tàu cá mất liên lạc.

Theo thông tin từ người nhà các lao động trên tàu, có thông tin về việc phát hiện giàn lưới rê của tàu cá KH 90026 TS trôi dạt trên vùng biển khu vực gần đảo Phú Quý (Lâm Đồng). Thân nhân các lao động mong các cơ quan chức năng và các phương tiện đang hoạt động trên khu vực biển này tăng cường hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn tàu cá và 8 ngư dân mất liên lạc nói trên.

Một tàu cá trên đường tránh bão số 15, khi cách bờ khoảng 300 m, đã bị chìm, khiến 3 ngư dân mất tích. Các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

