Thời sự Dân sinh

Cầu Đại Ngãi 2 được thông xe tạm và chính thức hoàn thành ngày 30.4

Nam Long
04/02/2026 11:55 GMT+7

Sau nhiều lần 'lỡ hẹn', cầu Đại Ngãi 2 và 2 đường dẫn sẽ chính thức hoàn thành ngày 30.4 tới đây. Hiện cầu cho lưu thông tạm xe máy và ô tô dưới 16 chỗ.

Cầu Đại Ngãi 2 được cho thông xe giới hạn

Ngày 4.2, Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng cho biết, dự án cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu kết nối Vĩnh Long và TP.Cần Thơ (trước đây là Trà Vinh và Sóc Trăng) đang được thi công đảm bảo tiến độ. Trong đó, đối với cầu Đại Ngãi 2 (gói thầu số 11-XL), tiến độ thi công phần cầu vượt tiến độ, phần đường đang chậm. Đối với cầu Đại Ngãi 1 (thầu số 15-XL), tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu.

Cầu Đại Ngãi 2 được thông xe tạm và chính thức hoàn thành vào 30.4 - Ảnh 1.

Cầu Đại Ngãi 2 đã cơ bản hoàn thành và cho xe lưu thông tạm đối với xe máy và ô tô dưới 16 chỗ

ẢNH: NAM LONG

Cụ thể, cầu Đại Ngãi 2 có 11 mũi thi công (6 mũi thi công nền đường, 3 mũi thi công cống ngang và 2 mũi thi công kè gia cố luồng Trần Đề) với 60 nhân lực và 60 máy móc, thiết bị. Đánh giá huy động so với kế hoạch được chấp thuận 65/58 thiết bị.

Cầu Đại Ngãi 2 được thông xe tạm và chính thức hoàn thành vào 30.4 - Ảnh 2.

Cầu Đại Ngãi 2 được lắp đặt các thiết bị an toàn

ẢNH: NAM LONG

Cầu Đại Ngãi 2 được thông xe tạm và chính thức hoàn thành vào 30.4 - Ảnh 3.

Đơn vị thi công thảm bê tông nhựa nóng phía bờ tỉnh Vĩnh Long

ẢNH: NAM LONG

Cầu Đại Ngãi 2 được thông xe tạm và chính thức hoàn thành vào 30.4 - Ảnh 4.

Ban điều hành dự án cầu Đại Ngãi luôn túc trực tại công trường chỉ đạo công tác thi công

ẢNH: NAM LONG

Hiện cầu Đại Ngãi 2 cho xe máy và xe ô tô dưới 16 chỗ lưu thông tạm, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân từ TP.Cần Thơ qua xã Cù Lao Dung (TP.Cần Thơ). Đường dẫn cầu Đại Ngãi 2 đang được thảm bê tông nhựa và dự kiến chính thức hoàn thành ngày 30.4 tới đây.

Cầu Đại Ngãi 2 được thông xe tạm và chính thức hoàn thành vào 30.4 - Ảnh 5.

Phần đường dẫn cầu Đại Ngãi 2 đang được thảm nhựa nóng và dự kiến hoàn thành chính thức ngày 30.4 tới đây

ẢNH: NAM LONG

Dự án cầu Đại Ngãi sẽ hoàn thành giữa năm 2028.

Cầu Đại Ngãi 2 được thông xe tạm và chính thức hoàn thành vào 30.4 - Ảnh 6.

Cầu Đại Ngãi 1 nối Vĩnh Long và TP.Cần Thơ đang được gấp rút thi công

ẢNH: NAM LONG

Cầu Đại Ngãi 2 được thông xe tạm và chính thức hoàn thành vào 30.4 - Ảnh 7.

Chân trụ tháp chính cầu Đại Ngãi 1 đang được thi công

ẢNH: NAM LONG

Cầu Đại Ngãi 2 được thông xe tạm và chính thức hoàn thành vào 30.4 - Ảnh 8.

Đổ bê tông chân trụ tháp chính

ẢNH: NAM LONG

Cầu Đại Ngãi 1 hiện có 25 mũi thi công với 45 cán bộ kỹ thuật, 365 công nhân và 107 máy móc thiết bị. Tiến độ thi công vượt kế hoạch được chấp thuận 107/84 thiết bị.

Dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án giữa năm 2028.

Cầu Đại Ngãi 2 được thông xe tạm và chính thức hoàn thành vào 30.4 - Ảnh 9.

Phần cầu Đại Ngãi 1 phía bờ xã Cù Lao Dung đang dần thành hình

ẢNH: NAM LONG

Cầu Đại Ngãi 2 được thông xe tạm và chính thức hoàn thành vào 30.4 - Ảnh 10.

Phần cầu Đại Ngãi 1 phía bờ Vĩnh Long cũng đang thành hình

ẢNH: NAM LONG

Cầu Đại Ngãi 2 được thông xe tạm và chính thức hoàn thành vào 30.4 - Ảnh 11.

Dự án cầu Đại Ngãi dự kiến được hoàn thành giữa năm 2028

ẢNH: NAM LONG

Dự án cầu Đại Ngãi có tổng mức đầu tư gần 8.000 tỉ đồng. Tổng chiều dài tuyến khoảng 15,14 km. Điểm đầu giao với quốc lộ 54, thuộc xã Tiểu Cần, Vĩnh Long (trước đây là xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh). Điểm cuối giao với quốc lộ Nam Sông Hậu, xã Cù Lao Dung, TP.Cần Thơ (trước đây là xã Long Đức, huyện Long Phú, Sóc Trăng).

Dự án gồm 2 công trình chính là cầu Đại Ngãi 1 và cầu Đại Ngãi 2, do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư. Đây là cầu dây văng thứ 3 bắc qua sông Hậu, sau cầu Cần Thơ và cầu Vàm Cống.


Xem thêm bình luận